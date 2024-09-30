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Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024
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23:58 30.09.2024 (обновлено: 00:03 01.10.2024)
https://ria.ru/20240930/udary-1975626228.html
Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута
Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024
Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута
Самолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 01.10.2024
2024-09-30T23:58
2024-10-01T00:03
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Израильская авиация ударила по кварталам Лейляки и Бурджбаражни в южном пригороде Бейрута. Вероятней всего, будет еще серия ударов", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240930/konflikt-1915630213.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута

Израильская авиация нанесла удары по объектам в южном пригороде Бейрута

© Фото : соцсетиДым в Бейруте
Дым в Бейруте - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : соцсети
Дым в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
"Израильская авиация ударила по кварталам Лейляки и Бурджбаражни в южном пригороде Бейрута. Вероятней всего, будет еще серия ударов", - заявил собеседник агентства.
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