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Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута
Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024
Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута
Самолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 01.10.2024
2024-09-30T23:58
2024-09-30T23:58
2024-10-01T00:03
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Израильская авиация ударила по кварталам Лейляки и Бурджбаражни в южном пригороде Бейрута. Вероятней всего, будет еще серия ударов", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240930/konflikt-1915630213.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута
Израильская авиация нанесла удары по объектам в южном пригороде Бейрута