https://ria.ru/20240930/udary-1975626228.html

Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута

Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024

Источник: израильская авиация нанесла удары по объектам в пригороде Бейрута

Самолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 01.10.2024

2024-09-30T23:58

2024-09-30T23:58

2024-10-01T00:03

в мире

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 1 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Израильская авиация ударила по кварталам Лейляки и Бурджбаражни в южном пригороде Бейрута. Вероятней всего, будет еще серия ударов", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240930/konflikt-1915630213.html

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024