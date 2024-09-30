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Появились кадры удара по железнодорожному эшелону в Николаевской области
Появились кадры удара по железнодорожному эшелону в Николаевской области - РИА Новости, 30.09.2024
Появились кадры удара по железнодорожному эшелону в Николаевской области
Минобороны опубликовало видео удара расчетом "Искандера-М" по эшелону с боеприпасами для ВСУ в Николаевской области. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:52
2024-09-30T12:52
2024-09-30T12:52
специальная военная операция на украине
николаевская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео удара расчетом "Искандера-М" по эшелону с боеприпасами для ВСУ в Николаевской области.На кадрах показаны состав и попадающая в него ракета.Ранее днем Минобороны сообщило о поражении места разгрузки железнодорожного эшелона в Казанке в Николаевской. В результате удалось уничтожить 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
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Удар "Искандером" по месту разгрузки украинского ж/д эшелона в Николаевской области
Расчет "Искандера" нанес ракетный удар по месту разгрузки украинского ж/д эшелона в Казанке Николаевской области.
В результате удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщило Минобороны.
2024-09-30T12:52
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николаевская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Появились кадры удара по железнодорожному эшелону в Николаевской области
МО опубликовало видео удара по железнодорожному эшелону в Николаевской области