Рейтинг@Mail.ru
Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/ucheniya-1975407666.html
Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне
Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне - РИА Новости, 30.09.2024
Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне
Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая в ходе российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" в Охотском море отработали... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:23
2024-09-30T05:23
безопасность
китай
охотское море
атр
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953589144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03fecfd91e7f14749d4cdfb41057fa49.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая в ходе российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" в Охотском море отработали задачи по противовоздушной и противолодочной обороне с практическим применением вооружения, сообщили в пресс-службе ТОФ. "По плану учения, прибыв в назначенный район, отряд боевых кораблей отработал совместное маневрирование, после чего подвергся воздушному налёту ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Для отражения атаки группы ударных дронов было задействовано зенитное ракетное оружие, а также артустановки АК-630 и расчёты крупнокалиберных пулемётов", - говорится в сообщении. На втором этапе российские и китайские боевые корабли провели поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского флота. "Корабли отработали построение и тактические приёмы поиска "вражеской" подводной лодки. Для поиска был задействован противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ с погружаемой гидроакустической станцией. После обнаружения подводного объекта, отряд кораблей организовал преследование подводного "противника", а затем применил по месту её обнаружения реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000", - следует из пресс-релиза. После активных действий экипажи кораблей совершили переход в район, где пополнили запасы от танкеров. Затем будет сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступит к задачам совместного патрулирования в АТР, уточнили в ТОФ. Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел из Владивостока 21 сентября. В составе отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в учении участвуют эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".
https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973546944.html
https://ria.ru/20240716/korabli-1959915624.html
китай
охотское море
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953589144_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07aead7ebfec6204665cdd999010219b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, китай, охотское море, атр, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Китай, Охотское море, АТР, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне

Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали противовоздушную и противолодочную оборону

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
Перейти в медиабанк
Учения Тихоокеанского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая в ходе российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" в Охотском море отработали задачи по противовоздушной и противолодочной обороне с практическим применением вооружения, сообщили в пресс-службе ТОФ.
"По плану учения, прибыв в назначенный район, отряд боевых кораблей отработал совместное маневрирование, после чего подвергся воздушному налёту ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Для отражения атаки группы ударных дронов было задействовано зенитное ракетное оружие, а также артустановки АК-630 и расчёты крупнокалиберных пулемётов", - говорится в сообщении.
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах в пункте постоянного базирования Вилючинск - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Главком ВМФ оценил готовность применить "самое мощное" оружие подлодок ТОФ
19 сентября, 05:03
На втором этапе российские и китайские боевые корабли провели поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского флота.
"Корабли отработали построение и тактические приёмы поиска "вражеской" подводной лодки. Для поиска был задействован противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ с погружаемой гидроакустической станцией. После обнаружения подводного объекта, отряд кораблей организовал преследование подводного "противника", а затем применил по месту её обнаружения реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000", - следует из пресс-релиза.
После активных действий экипажи кораблей совершили переход в район, где пополнили запасы от танкеров. Затем будет сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступит к задачам совместного патрулирования в АТР, уточнили в ТОФ.
Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел из Владивостока 21 сентября. В составе отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в учении участвуют эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".
Торжественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения Морское взаимодействие - 2024. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Российские и китайские корабли провели стрельбы в Южно-Китайском море
16 июля, 05:40
 
БезопасностьКитайОхотское мореАТРТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала