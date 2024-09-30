https://ria.ru/20240930/ucheniya-1975407666.html

Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне

Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне - РИА Новости, 30.09.2024

Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне

Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая в ходе российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" в Охотском море отработали... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:23

2024-09-30T05:23

2024-09-30T05:23

безопасность

китай

охотское море

атр

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая в ходе российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" в Охотском море отработали задачи по противовоздушной и противолодочной обороне с практическим применением вооружения, сообщили в пресс-службе ТОФ. "По плану учения, прибыв в назначенный район, отряд боевых кораблей отработал совместное маневрирование, после чего подвергся воздушному налёту ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Для отражения атаки группы ударных дронов было задействовано зенитное ракетное оружие, а также артустановки АК-630 и расчёты крупнокалиберных пулемётов", - говорится в сообщении. На втором этапе российские и китайские боевые корабли провели поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского флота. "Корабли отработали построение и тактические приёмы поиска "вражеской" подводной лодки. Для поиска был задействован противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ с погружаемой гидроакустической станцией. После обнаружения подводного объекта, отряд кораблей организовал преследование подводного "противника", а затем применил по месту её обнаружения реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000", - следует из пресс-релиза. После активных действий экипажи кораблей совершили переход в район, где пополнили запасы от танкеров. Затем будет сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступит к задачам совместного патрулирования в АТР, уточнили в ТОФ. Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел из Владивостока 21 сентября. В составе отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в учении участвуют эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973546944.html

https://ria.ru/20240716/korabli-1959915624.html

китай

охотское море

атр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, китай, охотское море, атр, тихоокеанский флот вмф россии