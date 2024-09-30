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На "Туризм и гостеприимство" могут выделить почти 44 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
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Туризм
 
17:27 30.09.2024 (обновлено: 21:11 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/turizm-1975576210.html
На "Туризм и гостеприимство" могут выделить почти 44 миллиарда рублей
На "Туризм и гостеприимство" могут выделить почти 44 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На "Туризм и гостеприимство" могут выделить почти 44 миллиарда рублей
Расходы бюджета России на нацпроект "Туризм и гостеприимство" в 2025 году составят 43,992 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:27
2024-09-30T21:11
туризм
экономика
россия
азовское море
запорожская область
бюджет
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расходы бюджета России на нацпроект "Туризм и гостеприимство" в 2025 году составят 43,992 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" запланированы в 2025 году в объеме 43 992,0 миллиона рублей, в 2026 году - 70 848,9 миллиона рублей, в 2027 году - 81 938,2 миллиона рублей", - говорится в документе. Сообщается, что зарезервированные бюджетные ассигнования будут направлены, в том числе, на создание модульных некапитальных средств размещения, предоставление единой субсидии бюджетам субъектов РФ на достижение показателей госпрограммы "Развитие туризма", льготное кредитование инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создание и развитие туристических кластеров. Кроме того, средства пойдут на льготное кредитование инвестиционных проектов по развитию горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков. В проекте бюджета в том числе заложены расходы на федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", которые в 2025 году составят 6,2 миллиарда рублей, в 2026 году - 16,4 миллиарда, а в 2027 году - 17,3 миллиарда рублей. Уточняется, что зарезервированные бюджетные ассигнования по федеральному проекту будут направлены на модернизацию и создание инфраструктуры федеральных круглогодичных морских курортов на побережьях: Азовского моря (курорт "Приморск" в Запорожской области), Балтийского моря (курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина" в Санкт-Петербурге), Каспийского моря (курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане), Черного моря (курорт "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Золотые пески" в Крыму), Японского моря (курорт "Приморье" в Приморском крае), озера Байкал (курорт "Волшебный Байкал" в Бурятии и Иркутской области).
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экономика, россия, азовское море, запорожская область, бюджет
Туризм, Экономика, Россия, Азовское море, Запорожская область, Бюджет
На "Туризм и гостеприимство" могут выделить почти 44 миллиарда рублей

Нацпроект "Туризм и гостеприимство" может получить из бюджета 43,99 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка идет по подвесному мосту в экстрим парке в Челябинской области
Девушка идет по подвесному мосту в экстрим парке в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Девушка идет по подвесному мосту в экстрим парке в Челябинской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расходы бюджета России на нацпроект "Туризм и гостеприимство" в 2025 году составят 43,992 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" запланированы в 2025 году в объеме 43 992,0 миллиона рублей, в 2026 году - 70 848,9 миллиона рублей, в 2027 году - 81 938,2 миллиона рублей", - говорится в документе.
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Сообщается, что зарезервированные бюджетные ассигнования будут направлены, в том числе, на создание модульных некапитальных средств размещения, предоставление единой субсидии бюджетам субъектов РФ на достижение показателей госпрограммы "Развитие туризма", льготное кредитование инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создание и развитие туристических кластеров. Кроме того, средства пойдут на льготное кредитование инвестиционных проектов по развитию горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков.
В проекте бюджета в том числе заложены расходы на федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", которые в 2025 году составят 6,2 миллиарда рублей, в 2026 году - 16,4 миллиарда, а в 2027 году - 17,3 миллиарда рублей.
Уточняется, что зарезервированные бюджетные ассигнования по федеральному проекту будут направлены на модернизацию и создание инфраструктуры федеральных круглогодичных морских курортов на побережьях: Азовского моря (курорт "Приморск" в Запорожской области), Балтийского моря (курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина" в Санкт-Петербурге), Каспийского моря (курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане), Черного моря (курорт "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Золотые пески" в Крыму), Японского моря (курорт "Приморье" в Приморском крае), озера Байкал (курорт "Волшебный Байкал" в Бурятии и Иркутской области).
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