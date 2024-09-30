https://ria.ru/20240930/turizm-1975576210.html

На "Туризм и гостеприимство" могут выделить почти 44 миллиарда рублей

На "Туризм и гостеприимство" могут выделить почти 44 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На "Туризм и гостеприимство" могут выделить почти 44 миллиарда рублей

Расходы бюджета России на нацпроект "Туризм и гостеприимство" в 2025 году составят 43,992 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:27

2024-09-30T17:27

2024-09-30T21:11

туризм

экономика

россия

азовское море

запорожская область

бюджет

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расходы бюджета России на нацпроект "Туризм и гостеприимство" в 2025 году составят 43,992 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" запланированы в 2025 году в объеме 43 992,0 миллиона рублей, в 2026 году - 70 848,9 миллиона рублей, в 2027 году - 81 938,2 миллиона рублей", - говорится в документе. Сообщается, что зарезервированные бюджетные ассигнования будут направлены, в том числе, на создание модульных некапитальных средств размещения, предоставление единой субсидии бюджетам субъектов РФ на достижение показателей госпрограммы "Развитие туризма", льготное кредитование инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создание и развитие туристических кластеров. Кроме того, средства пойдут на льготное кредитование инвестиционных проектов по развитию горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков. В проекте бюджета в том числе заложены расходы на федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", которые в 2025 году составят 6,2 миллиарда рублей, в 2026 году - 16,4 миллиарда, а в 2027 году - 17,3 миллиарда рублей. Уточняется, что зарезервированные бюджетные ассигнования по федеральному проекту будут направлены на модернизацию и создание инфраструктуры федеральных круглогодичных морских курортов на побережьях: Азовского моря (курорт "Приморск" в Запорожской области), Балтийского моря (курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина" в Санкт-Петербурге), Каспийского моря (курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане), Черного моря (курорт "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Золотые пески" в Крыму), Японского моря (курорт "Приморье" в Приморском крае), озера Байкал (курорт "Волшебный Байкал" в Бурятии и Иркутской области).

https://ria.ru/20240529/putin-1949104348.html

https://ria.ru/20240808/gospodderzhka-1964889231.html

россия

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, азовское море, запорожская область, бюджет