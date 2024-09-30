https://ria.ru/20240930/tula-1975440105.html
Полиция не получала заявлений об использовании рабского труда под Тулой
Полиция не получала заявлений об использовании рабского труда под Тулой - РИА Новости, 30.09.2024
Полиция не получала заявлений об использовании рабского труда под Тулой
Заявлений в полицию об использовании рабского труда в Белевском районе Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:24
2024-09-30T10:24
2024-09-30T10:24
происшествия
белевский район
тульская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Заявлений в полицию об использовании рабского труда в Белевском районе Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Ранее в Telegram-канале регионального управления СК РФ сообщалось о проведении проверки по информации в соцсетях о том, "что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек", среди которых якобы находился бывший участник СВО. "У нас заявлений никаких об использовании рабского труда не написано. Это точно", - ответили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тульской области на вопрос о поступлении заявлений от потерпевших и организации мер реагирования. О незаконном удерживании людей сообщила волонтерская организация "Альтернатива". По их данным, мужчин и женщин под разными предлогами отправляли в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района, где принуждали к сбору яблок. Утверждается, что люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами, а за непослушание и желание отдохнуть их якобы били.
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происшествия, белевский район, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белевский район, Тульская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция не получала заявлений об использовании рабского труда под Тулой
Полиция не получала заявлений о рабском труде на яблочной ферме под Тулой