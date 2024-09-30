https://ria.ru/20240930/tula-1975440105.html

Полиция не получала заявлений об использовании рабского труда под Тулой

Полиция не получала заявлений об использовании рабского труда под Тулой - РИА Новости, 30.09.2024

Полиция не получала заявлений об использовании рабского труда под Тулой

Заявлений в полицию об использовании рабского труда в Белевском районе Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:24

2024-09-30T10:24

2024-09-30T10:24

происшествия

белевский район

тульская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Заявлений в полицию об использовании рабского труда в Белевском районе Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Ранее в Telegram-канале регионального управления СК РФ сообщалось о проведении проверки по информации в соцсетях о том, "что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек", среди которых якобы находился бывший участник СВО. "У нас заявлений никаких об использовании рабского труда не написано. Это точно", - ответили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тульской области на вопрос о поступлении заявлений от потерпевших и организации мер реагирования. О незаконном удерживании людей сообщила волонтерская организация "Альтернатива". По их данным, мужчин и женщин под разными предлогами отправляли в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района, где принуждали к сбору яблок. Утверждается, что люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами, а за непослушание и желание отдохнуть их якобы били.

https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html

белевский район

тульская область

россия

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происшествия, белевский район, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)