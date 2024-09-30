https://ria.ru/20240930/tsyganki-1975502005.html

Цыганок с яблоневой фермы под Тулой забрали в полицию, сообщил волонтер

Цыганок с яблоневой фермы под Тулой забрали в полицию, сообщил волонтер - РИА Новости, 30.09.2024

Цыганок с яблоневой фермы под Тулой забрали в полицию, сообщил волонтер

Двоих цыганок забрали в отделение полиции вместе со сборщиками яблок в Белевском районе Тульской области, которых, предположительно, незаконно удерживали на... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:13

2024-09-30T13:13

2024-09-30T13:13

происшествия

белевский район

россия

тульская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Двоих цыганок забрали в отделение полиции вместе со сборщиками яблок в Белевском районе Тульской области, которых, предположительно, незаконно удерживали на ферме, с них взяли объяснительные и отпустили, рассказала РИА Новости представитель волонтерской организации "Альтернатива". "Альтернатива" ранее сообщила, что мужчин и женщин под разными предлогами отправляли в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района, где принуждали к сбору яблок. Утверждается, что люди жили в антисанитарных условиях, а за непослушание и желание отдохнуть их якобы били. После этого региональное управление СК РФ начало проверку по информации о том, что на ферме "цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек", в том числе бывшего участника СВО. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах. "Цыгане не были задержаны. В отделение (полиции – ред.) поехали две цыганки вместе с теми, кому мы помогали (освободиться – ред.). Со всех были взяты объяснительные. Потом их отпустили", - сказала собеседница агентства, отметив, что к волонтерам и полиции на территории фермы "вышли, наверное, две семьи этого этноса". С ее слов, полицейские, приезжающие к яблоневым садам из-за поступающих сообщений о незаконном удержании людей, признаются, что "весомые основания и нормальные доказательства" для возбуждения дела "найти крайне сложно". "Сотрудники нам сказали, что довольно часто приезжают в сад, так как периодически им поступают сообщения о том, что здесь удерживают людей. Но они не видят оснований, чтобы возбуждать уголовное дело… Заборы у них не закрыты, есть щели, откуда можно сбегать. Людей заставляют писать расписки, которые якобы подтверждают, что они там находятся по своей воле", - отметила собеседница. Также волонтер отметила, что не обладает информацией, кому принадлежат яблоневые сады.

https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html

белевский район

россия

тульская область

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происшествия, белевский район, россия, тульская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)