https://ria.ru/20240930/tsyganki-1975502005.html
Цыганок с яблоневой фермы под Тулой забрали в полицию, сообщил волонтер
Цыганок с яблоневой фермы под Тулой забрали в полицию, сообщил волонтер - РИА Новости, 30.09.2024
Цыганок с яблоневой фермы под Тулой забрали в полицию, сообщил волонтер
Двоих цыганок забрали в отделение полиции вместе со сборщиками яблок в Белевском районе Тульской области, которых, предположительно, незаконно удерживали на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:13
2024-09-30T13:13
2024-09-30T13:13
происшествия
белевский район
россия
тульская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Двоих цыганок забрали в отделение полиции вместе со сборщиками яблок в Белевском районе Тульской области, которых, предположительно, незаконно удерживали на ферме, с них взяли объяснительные и отпустили, рассказала РИА Новости представитель волонтерской организации "Альтернатива". "Альтернатива" ранее сообщила, что мужчин и женщин под разными предлогами отправляли в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района, где принуждали к сбору яблок. Утверждается, что люди жили в антисанитарных условиях, а за непослушание и желание отдохнуть их якобы били. После этого региональное управление СК РФ начало проверку по информации о том, что на ферме "цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек", в том числе бывшего участника СВО. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах. "Цыгане не были задержаны. В отделение (полиции – ред.) поехали две цыганки вместе с теми, кому мы помогали (освободиться – ред.). Со всех были взяты объяснительные. Потом их отпустили", - сказала собеседница агентства, отметив, что к волонтерам и полиции на территории фермы "вышли, наверное, две семьи этого этноса". С ее слов, полицейские, приезжающие к яблоневым садам из-за поступающих сообщений о незаконном удержании людей, признаются, что "весомые основания и нормальные доказательства" для возбуждения дела "найти крайне сложно". "Сотрудники нам сказали, что довольно часто приезжают в сад, так как периодически им поступают сообщения о том, что здесь удерживают людей. Но они не видят оснований, чтобы возбуждать уголовное дело… Заборы у них не закрыты, есть щели, откуда можно сбегать. Людей заставляют писать расписки, которые якобы подтверждают, что они там находятся по своей воле", - отметила собеседница. Также волонтер отметила, что не обладает информацией, кому принадлежат яблоневые сады.
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происшествия, белевский район, россия, тульская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белевский район, Россия, Тульская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Цыганок с яблоневой фермы под Тулой забрали в полицию, сообщил волонтер
Волонтер: двух цыганок с яблоневой фермы под Тулой забрали в полицию и отпустили
ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Двоих цыганок забрали в отделение полиции вместе со сборщиками яблок в Белевском районе Тульской области, которых, предположительно, незаконно удерживали на ферме, с них взяли объяснительные и отпустили, рассказала РИА Новости представитель волонтерской организации "Альтернатива".
"Альтернатива" ранее сообщила, что мужчин и женщин под разными предлогами отправляли в рабство на ферму в поселке Ровно
Белевского района, где принуждали к сбору яблок. Утверждается, что люди жили в антисанитарных условиях, а за непослушание и желание отдохнуть их якобы били. После этого региональное управление СК РФ
начало проверку по информации о том, что на ферме "цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек", в том числе бывшего участника СВО. Председатель СК России Александр Бастрыкин
поручил доложить ему об установленных обстоятельствах.
"Цыгане не были задержаны. В отделение (полиции – ред.) поехали две цыганки вместе с теми, кому мы помогали (освободиться – ред.). Со всех были взяты объяснительные. Потом их отпустили", - сказала собеседница агентства, отметив, что к волонтерам и полиции на территории фермы "вышли, наверное, две семьи этого этноса".
С ее слов, полицейские, приезжающие к яблоневым садам из-за поступающих сообщений о незаконном удержании людей, признаются, что "весомые основания и нормальные доказательства" для возбуждения дела "найти крайне сложно".
"Сотрудники нам сказали, что довольно часто приезжают в сад, так как периодически им поступают сообщения о том, что здесь удерживают людей. Но они не видят оснований, чтобы возбуждать уголовное дело… Заборы у них не закрыты, есть щели, откуда можно сбегать. Людей заставляют писать расписки, которые якобы подтверждают, что они там находятся по своей воле", - отметила собеседница.
Также волонтер отметила, что не обладает информацией, кому принадлежат яблоневые сады.