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Пушков заявил, что в США собираются стадионы в поддержку Трампа - РИА Новости, 30.09.2024
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00:00 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/tramp-1975392293.html
Пушков заявил, что в США собираются стадионы в поддержку Трампа
Пушков заявил, что в США собираются стадионы в поддержку Трампа - РИА Новости, 30.09.2024
Пушков заявил, что в США собираются стадионы в поддержку Трампа
В США собираются целые стадионы в поддержку кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, однако американские СМИ... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:00
2024-09-30T00:00
в мире
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дональд трамп
алексей пушков
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В США собираются целые стадионы в поддержку кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, однако американские СМИ фальсифицируют новости, не рассказывая об этом, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Выборы президента США пройдут в ноябре. "В США целые стадионы - за Трампа. Но этого не покажут американские телеканалы и об этом не напишут американские газеты", - отметил Пушков. По его словам, "США переживают в эти месяцы крупнейшую информационную фальсификацию, нацеленную на то, чтобы протащить (демократа Камалу – ред.) Харрис в Белый дом".
https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975230382.html
https://ria.ru/20240926/tramp-1974887561.html
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в мире, сша, дональд трамп, алексей пушков, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Выборы президента США — 2024
Пушков заявил, что в США собираются стадионы в поддержку Трампа

Пушков: американские СМИ фальсифицируют новости, умалчивая о поддержке Трампа

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В США собираются целые стадионы в поддержку кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, однако американские СМИ фальсифицируют новости, не рассказывая об этом, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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28 сентября, 12:44
"В США целые стадионы - за Трампа. Но этого не покажут американские телеканалы и об этом не напишут американские газеты", - отметил Пушков.
По его словам, "США переживают в эти месяцы крупнейшую информационную фальсификацию, нацеленную на то, чтобы протащить (демократа Камалу – ред.) Харрис в Белый дом".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Отдали бы". Трамп высказался об Украине
26 сентября, 16:04
 
В миреСШАДональд ТрампАлексей ПушковВыборы президента США — 2024
 
 
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