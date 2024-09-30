Пушков заявил, что в США собираются стадионы в поддержку Трампа
Пушков: американские СМИ фальсифицируют новости, умалчивая о поддержке Трампа
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В США собираются целые стадионы в поддержку кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, однако американские СМИ фальсифицируют новости, не рассказывая об этом, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
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"В США целые стадионы - за Трампа. Но этого не покажут американские телеканалы и об этом не напишут американские газеты", - отметил Пушков.
По его словам, "США переживают в эти месяцы крупнейшую информационную фальсификацию, нацеленную на то, чтобы протащить (демократа Камалу – ред.) Харрис в Белый дом".
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