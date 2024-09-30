https://ria.ru/20240930/tramp-1975392293.html

Пушков заявил, что в США собираются стадионы в поддержку Трампа

Пушков заявил, что в США собираются стадионы в поддержку Трампа - РИА Новости, 30.09.2024

Пушков заявил, что в США собираются стадионы в поддержку Трампа

В США собираются целые стадионы в поддержку кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, однако американские СМИ... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:00

2024-09-30T00:00

2024-09-30T00:00

в мире

сша

дональд трамп

алексей пушков

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В США собираются целые стадионы в поддержку кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, однако американские СМИ фальсифицируют новости, не рассказывая об этом, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Выборы президента США пройдут в ноябре. "В США целые стадионы - за Трампа. Но этого не покажут американские телеканалы и об этом не напишут американские газеты", - отметил Пушков. По его словам, "США переживают в эти месяцы крупнейшую информационную фальсификацию, нацеленную на то, чтобы протащить (демократа Камалу – ред.) Харрис в Белый дом".

https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975230382.html

https://ria.ru/20240926/tramp-1974887561.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, алексей пушков, выборы президента сша — 2024