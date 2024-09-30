https://ria.ru/20240930/toretsk-1975071259.html

"У калитки": уроженка Дзержинска рассказала, как боевик убил ее родителей

"У калитки": уроженка Дзержинска рассказала, как боевик убил ее родителей - РИА Новости, 30.09.2024

"У калитки": уроженка Дзержинска рассказала, как боевик убил ее родителей

Военнослужащий украинской армии застрелил в Дзержинске (Торецк) двух пенсионеров, рассказала РИА Новости дочь погибших Оксана Макарова. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:00

2024-09-30T07:00

2024-09-30T07:00

специальная военная операция на украине

донецк

торецк

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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Военнослужащий украинской армии застрелил в Дзержинске (Торецк) двух пенсионеров, рассказала РИА Новости дочь погибших Оксана Макарова. Родители Оксаны прожили в пригороде Дзержинска всю жизнь. Дочь же переехала в Донецк еще в нулевые, а после начала СВО лишь созванивалась с матерью и отцом."Связь с ними пропала еще в конце июля. А 4 августа мне написал сосед Сергей и сообщил, что какой-то вэсэушник зашел во двор и прямо возле калитки хладнокровно расстрелял сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму", — рассказала Оксана.Тела оставили лежать во дворе, а внутри дома все перерыли: "Возможно, искали деньги". Похоронить убитых из-за постоянных обстрелов, по словам Макаровой, соседи сразу не смогли — лишь прикрыли тела брезентом и присыпали землей с палисадника.Макарова уже написала заявление в СК и теперь ждет, когда город освободят. Только после этого силовики смогут провести полноценные следственные действия, необходимые экспертизы и возбудить уголовное дело по факту двойного убийства.

https://ria.ru/20240926/dnr-1974955073.html

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

донецк

торецк

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Оксана рассказывает про убийство родителей Оксана рассказывает про убийство родителей 2024-09-30T07:00 true PT3M47S

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донецк, торецк