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"У калитки": уроженка Дзержинска рассказала, как боевик убил ее родителей
"У калитки": уроженка Дзержинска рассказала, как боевик убил ее родителей - РИА Новости, 30.09.2024
"У калитки": уроженка Дзержинска рассказала, как боевик убил ее родителей
Военнослужащий украинской армии застрелил в Дзержинске (Торецк) двух пенсионеров, рассказала РИА Новости дочь погибших Оксана Макарова. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:00
2024-09-30T07:00
2024-09-30T07:00
специальная военная операция на украине
донецк
торецк
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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Военнослужащий украинской армии застрелил в Дзержинске (Торецк) двух пенсионеров, рассказала РИА Новости дочь погибших Оксана Макарова. Родители Оксаны прожили в пригороде Дзержинска всю жизнь. Дочь же переехала в Донецк еще в нулевые, а после начала СВО лишь созванивалась с матерью и отцом."Связь с ними пропала еще в конце июля. А 4 августа мне написал сосед Сергей и сообщил, что какой-то вэсэушник зашел во двор и прямо возле калитки хладнокровно расстрелял сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму", — рассказала Оксана.Тела оставили лежать во дворе, а внутри дома все перерыли: "Возможно, искали деньги". Похоронить убитых из-за постоянных обстрелов, по словам Макаровой, соседи сразу не смогли — лишь прикрыли тела брезентом и присыпали землей с палисадника.Макарова уже написала заявление в СК и теперь ждет, когда город освободят. Только после этого силовики смогут провести полноценные следственные действия, необходимые экспертизы и возбудить уголовное дело по факту двойного убийства.
https://ria.ru/20240926/dnr-1974955073.html
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Оксана рассказывает про убийство родителей
Оксана рассказывает про убийство родителей
2024-09-30T07:00
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донецк, торецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Торецк
"У калитки": уроженка Дзержинска рассказала, как боевик убил ее родителей
Жительница ДНР Макарова: солдат ВСУ убил престарелых родителей в Дзержинске
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Военнослужащий украинской армии застрелил в Дзержинске (Торецк) двух пенсионеров, рассказала РИА Новости дочь погибших Оксана Макарова.
Родители Оксаны прожили в пригороде Дзержинска всю жизнь. Дочь же переехала в Донецк еще в нулевые, а после начала СВО лишь созванивалась с матерью и отцом.
"Связь с ними пропала еще в конце июля. А 4 августа мне написал сосед Сергей и сообщил, что какой-то вэсэушник зашел во двор и прямо возле калитки хладнокровно расстрелял сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму", — рассказала Оксана.
Тела оставили лежать во дворе, а внутри дома все перерыли: "Возможно, искали деньги". Похоронить убитых из-за постоянных обстрелов, по словам Макаровой, соседи сразу не смогли — лишь прикрыли тела брезентом и присыпали землей с палисадника.
Макарова уже написала заявление в СК и теперь ждет, когда город освободят. Только после этого силовики смогут провести полноценные следственные действия, необходимые экспертизы и возбудить уголовное дело по факту двойного убийства.