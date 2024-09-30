https://ria.ru/20240930/telegram-1975588283.html

Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи

Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи - РИА Новости, 30.09.2024

Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи

Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи в вопросе противодействия распространению порнографических дипфейков и некоторым другим правонарушениям,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:04

2024-09-30T18:04

2024-09-30T18:04

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СЕУЛ, 30 сен - РИА Новости. Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи в вопросе противодействия распространению порнографических дипфейков и некоторым другим правонарушениям, которые совершаются с использованием мессенджера, сообщила южнокорейская Комиссия по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи (KCSС). "Тelegram сообщил Комиссии по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи, что впредь будет придерживаться принципа нулевой терпимости в отношении незаконной информации, злоупотребляющей использованием технологий, таких как дипфейк... Представители Telegram обязались в соответствии с этим принципом всесторонне сотрудничать не только по преступлениям в области половых отношений в цифровой среде, но и в отношении... наркотиков, азартных игр и другой незаконной информации", - говорится в сообщении южнокорейского регулятора. Как отмечает KCSС, на состоявшихся 27-28 сентября первых очных консультациях представители Telegram заявили, что хорошо понимают ситуацию Южной Кореи, где преступления, связанные с использованием порнографических дипфейков, становятся социальной проблемой, и выразили готовность активно реагировать на запросы регулятора, принимающего решения о незаконности контента. Мессенджер обязался проводить с KCSС регулярные рабочие консультации и в дополнение к действующему каналу общения создать еще одну горячую линию с сотрудником, который всегда будет на связи. Южнокорейский регулятор отметил, что очень позитивно оценивает результаты первых консультаций и надеется, что Telegram в дальнейшем будет еще более оперативно блокировать и удалять незаконную информацию. Как сообщили в KCSС, представители Telegram договорились проводить консультации не только с комиссией, но и с южнокорейской полицией. Глава Государственного следственного управления Южной Кореи У Чжон Су сегодня на регулярном брифинге подтвердил, что полиция начала общение с Telegram и обсуждает возможную помощь мессенджера в проведении расследований, но диалог пока находится на начальном этапе. По его словам, у южнокорейской полиции свой канал общения с Telegram, отдельный от KCSС, но судить о его эффективности, как и о последних изменениях в политике мессенджера, недавно согласившегося предоставлять следственным органам телефоны и IP-адреса пользователей, власти будут по конкретным действиям. Как передает агентство Рёнхап, это первый контакт Telegram с южнокорейскими правоохранителями. Полиция Южной Кореи проводит доследственную проверку по фактам преступлений с использованием порнографических дипфейков, опубликованных в Telegram, и рассматривает возможность заведения уголовных дел в отношении ответственных лиц мессенджера. В случае выдвижения официальных обвинений на имя руководителя Telegram может быть выписан ордер на арест, который передадут в Интерпол. Южнокорейские полицейские также рассматривают варианты сотрудничества со следственными органами Франции. В прокуратуре Южной Кореи в этой связи заявили РИА Новости, что местным властям будет сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, и если компания сама не предоставит данные, то вести расследование будет затруднительно.

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https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html

https://ria.ru/20240904/koreja-1970558850.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, telegram, южная корея