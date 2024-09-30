https://ria.ru/20240930/taurus-1975572349.html

Бербок не повлияет на отказ поставлять Украине Taurus, заявили в ФРГ

Бербок не повлияет на отказ поставлять Украине Taurus, заявили в ФРГ - РИА Новости, 30.09.2024

Бербок не повлияет на отказ поставлять Украине Taurus, заявили в ФРГ

Мнение главы МИД Анналены Бербок никак не повлияет на отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus, заявил официальный представитель... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:03

2024-09-30T17:03

2024-09-30T17:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

анналена бербок

владимир путин

олаф шольц

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930976754_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_61997f9038a9051b7c5ca6293b30e34b.jpg

БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. Мнение главы МИД Анналены Бербок никак не повлияет на отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Ранее Бербок в интервью телеканалу ARD заявляла, что выступает за поставку Украине ракет дальнего действия и выдачу ВСУ разрешения на его применение по территории РФ. "Федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу, и она остается в силе", - заявил Хебештрайт журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли высказывание Бербок влияние на действующий отказ правительства поставлять Украине оружие дальнего действия, а именно ракет Taurus. Официальный представитель МИД Себастиан Фишер, в свою очередь, отметил, что для поставки Taurus требовался бы консенсус в федеральном правительстве. Хебештрайт ранее заявлял, что обсуждения США и Британией решения о возможности ударов вглубь РФ не касаются оружия ФРГ, а решение Шольца не поставлять ракеты Taurus Киеву остается неизменным. Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ. Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240922/germaniya-1974048810.html

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

https://ria.ru/20240901/putin-1969676969.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, анналена бербок, владимир путин, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, в мире