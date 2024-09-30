Бербок не повлияет на отказ поставлять Украине Taurus, заявили в ФРГ
Хебештрайт: мнение Бербок не повлияет на отказ Шольца поставлять Украине Taurus
Ракета Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. Мнение главы МИД Анналены Бербок никак не повлияет на отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
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"Федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу, и она остается в силе", - заявил Хебештрайт журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли высказывание Бербок влияние на действующий отказ правительства поставлять Украине оружие дальнего действия, а именно ракет Taurus.
Официальный представитель МИД Себастиан Фишер, в свою очередь, отметил, что для поставки Taurus требовался бы консенсус в федеральном правительстве.
Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ.
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Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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