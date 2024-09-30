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Бербок не повлияет на отказ поставлять Украине Taurus, заявили в ФРГ - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 30.09.2024 (обновлено: 17:05 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/taurus-1975572349.html
Бербок не повлияет на отказ поставлять Украине Taurus, заявили в ФРГ
Бербок не повлияет на отказ поставлять Украине Taurus, заявили в ФРГ - РИА Новости, 30.09.2024
Бербок не повлияет на отказ поставлять Украине Taurus, заявили в ФРГ
Мнение главы МИД Анналены Бербок никак не повлияет на отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus, заявил официальный представитель... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:03
2024-09-30T17:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
анналена бербок
владимир путин
олаф шольц
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. Мнение главы МИД Анналены Бербок никак не повлияет на отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Ранее Бербок в интервью телеканалу ARD заявляла, что выступает за поставку Украине ракет дальнего действия и выдачу ВСУ разрешения на его применение по территории РФ. "Федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу, и она остается в силе", - заявил Хебештрайт журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли высказывание Бербок влияние на действующий отказ правительства поставлять Украине оружие дальнего действия, а именно ракет Taurus. Официальный представитель МИД Себастиан Фишер, в свою очередь, отметил, что для поставки Taurus требовался бы консенсус в федеральном правительстве. Хебештрайт ранее заявлял, что обсуждения США и Британией решения о возможности ударов вглубь РФ не касаются оружия ФРГ, а решение Шольца не поставлять ракеты Taurus Киеву остается неизменным. Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ. Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240922/germaniya-1974048810.html
https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html
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россия, украина, киев, анналена бербок, владимир путин, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Анналена Бербок, Владимир Путин, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Бербок не повлияет на отказ поставлять Украине Taurus, заявили в ФРГ

Хебештрайт: мнение Бербок не повлияет на отказ Шольца поставлять Украине Taurus

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. Мнение главы МИД Анналены Бербок никак не повлияет на отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Ранее Бербок в интервью телеканалу ARD заявляла, что выступает за поставку Украине ракет дальнего действия и выдачу ВСУ разрешения на его применение по территории РФ.
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"Федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу, и она остается в силе", - заявил Хебештрайт журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли высказывание Бербок влияние на действующий отказ правительства поставлять Украине оружие дальнего действия, а именно ракет Taurus.
Официальный представитель МИД Себастиан Фишер, в свою очередь, отметил, что для поставки Taurus требовался бы консенсус в федеральном правительстве.
Хебештрайт ранее заявлял, что обсуждения США и Британией решения о возможности ударов вглубь РФ не касаются оружия ФРГ, а решение Шольца не поставлять ракеты Taurus Киеву остается неизменным.
Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ.
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Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевАнналена БербокВладимир ПутинОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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