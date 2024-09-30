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Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 30.09.2024
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13:44 30.09.2024 (обновлено: 13:45 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/svo-1975508596.html
Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 30.09.2024
Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:44
2024-09-30T13:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сво
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 30 человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 американского производства", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Кубаткин, Куриловка, Княжий 1-й, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
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россия, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО
Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

Минобороны: ВС России отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 30 человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 американского производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Кубаткин, Куриловка, Княжий 1-й, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
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Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу
29 сентября, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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