https://ria.ru/20240930/svo-1975486496.html

В Николаевской области поразили эшелон с украинскими военными

В Николаевской области поразили эшелон с украинскими военными - РИА Новости, 30.09.2024

В Николаевской области поразили эшелон с украинскими военными

Состав с военнослужащими ВСУ поражен в Казанке Николаевской области, украинские войска понесли большие потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:40

2024-09-30T12:40

2024-09-30T12:40

специальная военная операция на украине

николаевская область

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975050176_0:179:3071:1907_1920x0_80_0_0_7cbd5606eddacb96354ed96b4cc00b9e.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Состав с военнослужащими ВСУ поражен в Казанке Николаевской области, украинские войска понесли большие потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по железнодорожному эшелону уничтожили 12 вагонов с боеприпасами в районе Казанки в Николаевской области. "Накрыли состав очень сильно. Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест, включая наряды полиции и любой военный автотранспорт и местных жителей с личным автотранспортом", - заявил собеседник агентства. По информации подпольщиков, личный состав ВСУ в пораженном эшелоне состоял из подразделений, понесших потери на курском и харьковском направлениях и направлялся на переформирование для последующей переброски на херсонское направление. Как сообщили информаторы Лебедева в пророссийском сопротивлении, в пораженных вагонах также находились снаряды и ракеты для РСЗО. После удара на месте около часа продолжалась вторичная детонация.

https://ria.ru/20240930/nelepovka-1975475971.html

https://ria.ru/20240930/vsu-1975481061.html

николаевская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины