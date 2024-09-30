https://ria.ru/20240930/svo-1975486496.html
В Николаевской области поразили эшелон с украинскими военными
В Николаевской области поразили эшелон с украинскими военными - РИА Новости, 30.09.2024
В Николаевской области поразили эшелон с украинскими военными
Состав с военнослужащими ВСУ поражен в Казанке Николаевской области, украинские войска понесли большие потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:40
2024-09-30T12:40
2024-09-30T12:40
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Состав с военнослужащими ВСУ поражен в Казанке Николаевской области, украинские войска понесли большие потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по железнодорожному эшелону уничтожили 12 вагонов с боеприпасами в районе Казанки в Николаевской области. "Накрыли состав очень сильно. Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест, включая наряды полиции и любой военный автотранспорт и местных жителей с личным автотранспортом", - заявил собеседник агентства. По информации подпольщиков, личный состав ВСУ в пораженном эшелоне состоял из подразделений, понесших потери на курском и харьковском направлениях и направлялся на переформирование для последующей переброски на херсонское направление. Как сообщили информаторы Лебедева в пророссийском сопротивлении, в пораженных вагонах также находились снаряды и ракеты для РСЗО. После удара на месте около часа продолжалась вторичная детонация.
https://ria.ru/20240930/nelepovka-1975475971.html
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николаевская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области поразили эшелон с украинскими военными
Подполье: в Николаевской области поразили эшелон с военными ВСУ
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Состав с военнослужащими ВСУ поражен в Казанке Николаевской области, украинские войска понесли большие потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Ранее Минобороны России
сообщило, что российские военнослужащие ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по железнодорожному эшелону уничтожили 12 вагонов с боеприпасами в районе Казанки в Николаевской области.
"Накрыли состав очень сильно. Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест, включая наряды полиции и любой военный автотранспорт и местных жителей с личным автотранспортом", - заявил собеседник агентства.
По информации подпольщиков, личный состав ВСУ в пораженном эшелоне состоял из подразделений, понесших потери на курском и харьковском направлениях и направлялся на переформирование для последующей переброски на херсонское направление.
Как сообщили информаторы Лебедева в пророссийском сопротивлении, в пораженных вагонах также находились снаряды и ракеты для РСЗО. После удара на месте около часа продолжалась вторичная детонация.