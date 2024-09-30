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ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по населенным пунктам Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:29
2024-09-30T10:29
2024-09-30T10:29
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днепр (город)
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каиры, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Песчаное, Таврийск, Днепряны, Тополевка, Масловка, Новые Лагеря.
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по десяти населенным пунктам Херсонской области