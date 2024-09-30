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Жителю Приморья, выкинувшему щенка в окно, назначили исправительные работы
Жителю Приморья, выкинувшему щенка в окно, назначили исправительные работы - РИА Новости, 30.09.2024
Жителю Приморья, выкинувшему щенка в окно, назначили исправительные работы
Дальнегорский районный суд приговорил к 1,5 года исправительных работ местного жителя, который на глазах ребенка выкинул щенка с балкона третьего этажа,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:55
2024-09-30T19:55
2024-09-30T20:56
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен — РИА Новости. Дальнегорский районный суд приговорил к 1,5 года исправительных работ местного жителя, который на глазах ребенка выкинул щенка с балкона третьего этажа, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. По данным суда, инцидент произошел весной в квартире, где подсудимый был со своим шестилетним ребенком. Мужчина схватил за холку пятимесячного домашнего щенка и выкинул его через открытое окно лоджии с третьего этажа. Собака получила переломы. Суд квалифицировал действия подсудимого по пункту "б" части 2 статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего"). "Суд <...> назначил наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства десяти процентов заработной платы ежемесячно", — говорится в сообщении. Подсудимый вину признал, добавили в пресс-службе.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
Жителю Приморья, выкинувшему щенка в окно, назначили исправительные работы
Приморца, выкинувшего щенка с балкона, приговорили к исправительным работам