https://ria.ru/20240930/sud-1975596626.html
Жителя Ивановской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Жителя Ивановской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 30.09.2024
Жителя Ивановской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Ивановский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Вичуги, который дважды переводил средства в криптовалюте на счет признанной в РФ РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:47
2024-09-30T18:47
2024-09-30T20:59
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РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Ивановский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Вичуги, который дважды переводил средства в криптовалюте на счет признанной в РФ террористической и запрещенной украинской организации "Легион "Свобода России"*, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. "Тридцатого сентября 2024 года Ивановским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 31-летнего уроженца города Вичуга, признанного виновным в государственной измене... Суд назначил осуждённому наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, со штрафом в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте". Установлено, что мужчина в декабре 2022 года и в январе 2023 года с целью оказания финансовой помощи в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ, переводил средства в криптовалюте на счет украинской организации. Приговор суда в силу не вступил и может быть обжалован.* Запрещенная в России террористические организация.
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происшествия, вичуга, россия, ивановская область, ивановский областной суд
Происшествия, Вичуга, Россия, Ивановская область, Ивановский областной суд
Жителя Ивановской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Суд в Ивановской области приговорил уроженца Вичуги 12 годам за госизмену
РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Ивановский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Вичуги, который дважды переводил средства в криптовалюте на счет признанной в РФ террористической и запрещенной украинской организации "Легион "Свобода России"*, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
"Тридцатого сентября 2024 года Ивановским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 31-летнего уроженца города Вичуга, признанного виновным в государственной измене... Суд назначил осуждённому наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, со штрафом в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте".
Установлено, что мужчина в декабре 2022 года и в январе 2023 года с целью оказания финансовой помощи в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ, переводил средства в криптовалюте на счет украинской организации.
Приговор суда в силу не вступил и может быть обжалован.
* Запрещенная в России террористические организация.