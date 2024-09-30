https://ria.ru/20240930/sud-1975596626.html

Жителя Ивановской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жителя Ивановской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 30.09.2024

Жителя Ивановской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Ивановский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Вичуги, который дважды переводил средства в криптовалюте на счет признанной в РФ РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:47

2024-09-30T18:47

2024-09-30T20:59

происшествия

вичуга

россия

ивановская область

ивановский областной суд

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РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Ивановский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Вичуги, который дважды переводил средства в криптовалюте на счет признанной в РФ террористической и запрещенной украинской организации "Легион "Свобода России"*, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. "Тридцатого сентября 2024 года Ивановским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 31-летнего уроженца города Вичуга, признанного виновным в государственной измене... Суд назначил осуждённому наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, со штрафом в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте". Установлено, что мужчина в декабре 2022 года и в январе 2023 года с целью оказания финансовой помощи в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ, переводил средства в криптовалюте на счет украинской организации. Приговор суда в силу не вступил и может быть обжалован.* Запрещенная в России террористические организация.

https://ria.ru/20240930/prigovor-1975590120.html

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происшествия, вичуга, россия, ивановская область, ивановский областной суд