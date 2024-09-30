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Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС доставили в зал суда

Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС доставили в зал суда - РИА Новости, 30.09.2024

Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС доставили в зал суда

Владельца взорвавшейся на окраине Махачкалы автозаправочной станции Марата Джанхуватова доставили в зал заседаний Советского районного суда города для избрания... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:31

2024-09-30T17:31

2024-09-30T17:34

происшествия

взрыв на азс в махачкале

россия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Владельца взорвавшейся на окраине Махачкалы автозаправочной станции Марата Джанхуватова доставили в зал заседаний Советского районного суда города для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Джанхуватов подозревается по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошёл взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, еще 11 человек получили ранения. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.

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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-30T17:31 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, взрыв на азс в махачкале, россия, махачкала, видео