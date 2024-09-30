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Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС доставили в зал суда
Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС доставили в зал суда - РИА Новости, 30.09.2024
Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС доставили в зал суда
Владельца взорвавшейся на окраине Махачкалы автозаправочной станции Марата Джанхуватова доставили в зал заседаний Советского районного суда города для избрания... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:31
2024-09-30T17:31
2024-09-30T17:34
происшествия
взрыв на азс в махачкале
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махачкала
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Владельца взорвавшейся на окраине Махачкалы автозаправочной станции Марата Джанхуватова доставили в зал заседаний Советского районного суда города для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Джанхуватов подозревается по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошёл взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, еще 11 человек получили ранения. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-30T17:31
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РИА Новости
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происшествия, взрыв на азс в махачкале, россия, махачкала, видео
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Махачкала
Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС доставили в зал суда
МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Владельца взорвавшейся на окраине Махачкалы автозаправочной станции Марата Джанхуватова доставили в зал заседаний Советского районного суда города для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-30T17:31
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PT0M16S
Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС доставили в зал суда
Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Джанхуватова доставили в зал суда