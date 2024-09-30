https://ria.ru/20240930/stal-1975545282.html

Крупнейший производитель стали в Британии прекращает работу

Крупнейший производитель стали в Британии прекращает работу - РИА Новости, 30.09.2024

Крупнейший производитель стали в Британии прекращает работу

Крупнейший производитель стали в Британии, индийская сталелитейная компания Tata Steel, остановит в понедельник работу последней доменной печи на своём заводе в РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:24

2024-09-30T15:24

2024-09-30T17:31

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уэльс

великобритания

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Крупнейший производитель стали в Британии, индийская сталелитейная компания Tata Steel, остановит в понедельник работу последней доменной печи на своём заводе в Уэльсе, прекращая таким образом производство спустя более века, сообщает телеканал Sky News. "Крупнейший в Великобритании сталелитейный завод остановит сегодня производство после более чем ста лет, что приведет к потере тысяч рабочих мест в Южном Уэльсе", - говорится в сообщении телеканала. Речь идёт о заводе в уэльском городе Порт-Толбот, который является крупным центром черной металлургии. Решение о прекращении использования доменных печей было принято с целью сократить выбросы углерода в окружающую среду и перейти к более "экологически чистому" производству. Последняя доменная печь прекратит работу в понедельник в 17.00 вечера (19.00 мск), тогда же на предприятии будет изготовлена последняя сталь, передаёт Sky News. Собственное производство в Порт-Толботе будет приостановлено на несколько лет, пока Tata Steel будет переходить на более экологически чистые электродуговые печи. Ожидается, что новое оборудование будет введено в эксплуатацию в 2028 году, сообщает телеканал. При этом, как отмечается в материале, завод не прекратит полностью свою работу – на предприятии продолжится прокатка стальных слябов, импортированных из других стран. Переход на "зеленое" производство обойдётся Tata Steel в 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, 500 миллионов из которых выделило британское правительство, напоминает Sky News. Около трёх тысяч человек потеряют работу в связи со сворачиванием производства.

https://ria.ru/20240807/promyshlennost-1964477216.html

https://ria.ru/20240411/chay-1939347911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, уэльс, великобритания, tata steel