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Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС
Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС - РИА Новости, 30.09.2024
Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС
Суд продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:41
2024-09-30T18:41
2024-09-30T18:41
происшествия
махачкала
россия
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 30 сен — РИА Новости. Суд продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передает корреспондент РИА Новости. Джанхуватов подозревается по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Процесс по избранию меры пресечения прошел в Советском районном суде Махачкалы. "Продлить срок задержания… на 72 часа, то есть до 18 часов 3 октября", - сказал судья. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-30T18:41
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происшествия, махачкала, россия, взрыв на азс в махачкале, видео
Происшествия, Махачкала, Россия, Взрыв на АЗС в Махачкале
Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС
МАХАЧКАЛА, 30 сен — РИА Новости. Суд продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-30T18:41
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PT0M16S
Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС
Суд продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС
МАХАЧКАЛА, 30 сен — РИА Новости. Суд продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передает корреспондент РИА Новости.
Джанхуватов подозревается по части 3 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Процесс по избранию меры пресечения прошел в Советском районном суде Махачкалы
.
"Продлить срок задержания… на 72 часа, то есть до 18 часов 3 октября", - сказал судья.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.