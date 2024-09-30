https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html
"Выстрелили себе в ногу". Тактика ВСУ вызвала испуг в США
"Выстрелили себе в ногу". Тактика ВСУ вызвала испуг в США - РИА Новости, 30.09.2024
"Выстрелили себе в ногу". Тактика ВСУ вызвала испуг в США
Украинские войска сами себя ослабили, напав на Курскую область, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:49
2024-09-30T22:49
2024-09-30T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
курская область
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091705_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_a390fceec12ae3796a673ccbddeb84f0.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска сами себя ослабили, напав на Курскую область, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Вторжение ВСУ в Курскую область привело к тому, что русские продолжают добиваться успехов в Донбассе. Украинцы, по сути, выстрелили себе в ногу", — отметил он.По словам эксперта, российская армия продолжать уничтожать украинские войска по частям на этом направлении."И они делают это эффективно", — резюмировал Шаффер.По данным Минобороны от понедельника, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975608990.html
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html
курская область
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091705_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1768853bb84c2a3d0b94fb9c7d3c7100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, курская область, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Курская область, Донбасс, Вооруженные силы Украины
"Выстрелили себе в ногу". Тактика ВСУ вызвала испуг в США
Шаффер: ВСУ выстрелили себе в ногу, напав на Курскую область
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Украинские войска сами себя ослабили, напав на Курскую область, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире
YouTube-канала Judging Freedom.
"Вторжение ВСУ
в Курскую область привело к тому, что русские продолжают добиваться успехов в Донбассе
. Украинцы, по сути, выстрелили себе в ногу", — отметил он.
По словам эксперта, российская армия продолжать уничтожать украинские войска по частям на этом направлении.
"И они делают это эффективно", — резюмировал Шаффер.
По данным Минобороны от понедельника, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.