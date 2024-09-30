https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409903.html

Российские войска вывели из строя железнодорожную станцию в Запорожье

Российские войска вывели из строя железнодорожную станцию в Запорожье - РИА Новости, 30.09.2024

Российские войска вывели из строя железнодорожную станцию в Запорожье

Российские войска в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье вывели из строя железнодорожную станцию, которая использовалась в военной логистике,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:08

2024-09-30T06:08

2024-09-30T06:08

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Российские войска в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье вывели из строя железнодорожную станцию, которая использовалась в военной логистике, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Двумя авиационными ударами повреждена и выведена из строя железнодорожная станция Запорожье-1, которая играла определяющую роль в военной логистике ВСУ по переброске личного состава и вооружений на Запорожском фронте, особенно на ореховское и степногорское направления", - сказал Рогов. По его словам, удар был совершен в момент разгрузки военного эшелона из Одессы. Кроме того, Рогов подчеркнул, что еще один удар пришелся по радиолокационной станции, которая находилась на окраине города. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240930/podpole-1975409329.html

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность