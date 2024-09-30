Российские войска вывели из строя железнодорожную станцию в Запорожье
Рогов: ВС России нанесли два удара по железнодорожной станции в Запорожье
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Российские войска в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье вывели из строя железнодорожную станцию, которая использовалась в военной логистике, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Двумя авиационными ударами повреждена и выведена из строя железнодорожная станция Запорожье-1, которая играла определяющую роль в военной логистике ВСУ по переброске личного состава и вооружений на Запорожском фронте, особенно на ореховское и степногорское направления", - сказал Рогов.
По его словам, удар был совершен в момент разгрузки военного эшелона из Одессы.
Кроме того, Рогов подчеркнул, что еще один удар пришелся по радиолокационной станции, которая находилась на окраине города.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.