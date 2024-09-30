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Российские войска вывели из строя железнодорожную станцию в Запорожье - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409903.html
Российские войска вывели из строя железнодорожную станцию в Запорожье
Российские войска вывели из строя железнодорожную станцию в Запорожье - РИА Новости, 30.09.2024
Российские войска вывели из строя железнодорожную станцию в Запорожье
Российские войска в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье вывели из строя железнодорожную станцию, которая использовалась в военной логистике,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:08
2024-09-30T06:08
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Российские войска в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье вывели из строя железнодорожную станцию, которая использовалась в военной логистике, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Двумя авиационными ударами повреждена и выведена из строя железнодорожная станция Запорожье-1, которая играла определяющую роль в военной логистике ВСУ по переброске личного состава и вооружений на Запорожском фронте, особенно на ореховское и степногорское направления", - сказал Рогов. По его словам, удар был совершен в момент разгрузки военного эшелона из Одессы. Кроме того, Рогов подчеркнул, что еще один удар пришелся по радиолокационной станции, которая находилась на окраине города. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240930/podpole-1975409329.html
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россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска вывели из строя железнодорожную станцию в Запорожье

Рогов: ВС России нанесли два удара по железнодорожной станции в Запорожье

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Российские войска в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье вывели из строя железнодорожную станцию, которая использовалась в военной логистике, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Двумя авиационными ударами повреждена и выведена из строя железнодорожная станция Запорожье-1, которая играла определяющую роль в военной логистике ВСУ по переброске личного состава и вооружений на Запорожском фронте, особенно на ореховское и степногорское направления", - сказал Рогов.
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По его словам, удар был совершен в момент разгрузки военного эшелона из Одессы.
Кроме того, Рогов подчеркнул, что еще один удар пришелся по радиолокационной станции, которая находилась на окраине города.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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