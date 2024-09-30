Рейтинг@Mail.ru
Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 30.09.2024 (обновлено: 08:40 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409453.html
Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье
Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье - РИА Новости, 30.09.2024
Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье
Колонны ВСУ подверглись ударам в Кривом Роге и Бериславе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:59
2024-09-30T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
винница
сергей лебедев
вооруженные силы украины
белая церковь (город)
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933936475_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_2be92ce238822f027304b1ac9579d53a.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Колонны ВСУ подверглись ударам в Кривом Роге и Бериславе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии", — рассказал он. По словам Лебедева, российская армия поразила еще одну колонну и склад в городе Белая Церковь в Киевской области. Коллеги подпольщика сообщили также об ударе по украинским военным в Виннице.Кроме того, минувшей ночью отмечалось беспрецедентное число ударов по украинской столице, добавил Лебедев. ""Прилетало в Киев и пригород как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией", — сказал он.Другими целями стали объекты в Житомире и городе Смела в Черкасской области, заключил подпольщик.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975360650.html
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406351.html
https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html
кривой рог
винница
белая церковь (город)
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933936475_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_b20cace0803c4f377774e8b065d031bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, винница, сергей лебедев, вооруженные силы украины, белая церковь (город), киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Винница, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Белая Церковь (город), Киевская область
Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье

Лебедев: колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Авиабомбы ФАБ-500. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Колонны ВСУ подверглись ударам в Кривом Роге и Бериславе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии", — рассказал он.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"В самых разных местах". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Вчера, 16:59
По словам Лебедева, российская армия поразила еще одну колонну и склад в городе Белая Церковь в Киевской области. Коллеги подпольщика сообщили также об ударе по украинским военным в Виннице.
Кроме того, минувшей ночью отмечалось беспрецедентное число ударов по украинской столице, добавил Лебедев.
Командир штурмового отряда о неподготовленности солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Морпехи группировки "Север" отбили позиции ВСУ в Курской области
05:05
""Прилетало в Киев и пригород как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией", — сказал он.
Другими целями стали объекты в Житомире и городе Смела в Черкасской области, заключил подпольщик.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом
1 сентября, 08:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогВинницаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБелая Церковь (город)Киевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала