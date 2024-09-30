https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409453.html

Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье

Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье - РИА Новости, 30.09.2024

Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье

Колонны ВСУ подверглись ударам в Кривом Роге и Бериславе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:59

2024-09-30T05:59

2024-09-30T08:40

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

винница

сергей лебедев

вооруженные силы украины

белая церковь (город)

киевская область

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Колонны ВСУ подверглись ударам в Кривом Роге и Бериславе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии", — рассказал он. По словам Лебедева, российская армия поразила еще одну колонну и склад в городе Белая Церковь в Киевской области. Коллеги подпольщика сообщили также об ударе по украинским военным в Виннице.Кроме того, минувшей ночью отмечалось беспрецедентное число ударов по украинской столице, добавил Лебедев. ""Прилетало в Киев и пригород как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией", — сказал он.Другими целями стали объекты в Житомире и городе Смела в Черкасской области, заключил подпольщик.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975360650.html

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406351.html

https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html

кривой рог

винница

белая церковь (город)

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, винница, сергей лебедев, вооруженные силы украины, белая церковь (город), киевская область