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Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье
Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье - РИА Новости, 30.09.2024
Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье
Колонны ВСУ подверглись ударам в Кривом Роге и Бериславе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:59
2024-09-30T05:59
2024-09-30T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
винница
сергей лебедев
вооруженные силы украины
белая церковь (город)
киевская область
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Колонны ВСУ подверглись ударам в Кривом Роге и Бериславе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии", — рассказал он. По словам Лебедева, российская армия поразила еще одну колонну и склад в городе Белая Церковь в Киевской области. Коллеги подпольщика сообщили также об ударе по украинским военным в Виннице.Кроме того, минувшей ночью отмечалось беспрецедентное число ударов по украинской столице, добавил Лебедев. ""Прилетало в Киев и пригород как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией", — сказал он.Другими целями стали объекты в Житомире и городе Смела в Черкасской области, заключил подпольщик.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975360650.html
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406351.html
https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html
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в мире, кривой рог, винница, сергей лебедев, вооруженные силы украины, белая церковь (город), киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Винница, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Белая Церковь (город), Киевская область
Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе, сообщило подполье
Лебедев: колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе