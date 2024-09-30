https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975408006.html

Штурмовики группы "Центр" проходят подготовку по противодействию FPV-дронам

Штурмовики группы "Центр" проходят подготовку по противодействию FPV-дронам - РИА Новости, 30.09.2024

Штурмовики группы "Центр" проходят подготовку по противодействию FPV-дронам

Штурмовики мотострелкового соединения группировки войск "Центр" проходят подготовку по уходу от атак FPV-дронов противника. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:31

2024-09-30T05:31

2024-09-30T05:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Штурмовики мотострелкового соединения группировки войск "Центр" проходят подготовку по уходу от атак FPV-дронов противника. Об этом сообщили в Минобороны России. "Штурмовые подразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" проходят курс интенсивной боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции. В ходе подготовки особое внимание уделено уходу от атак вражеских FPV-дронов", - сказали в ведомстве. Программа подготовки, актуализированная на основе опыта боевого применения штурмовых подразделений в зоне СВО, адаптирована к реальным условиям современного боя. Помимо отражения атак дронов опытные инструкторы обучают штурмовиков работать в тактических группах, осуществлять штурм окопов, траншей, укрепленных участков. "Огневая тактическая стрельба у нас. Сразу во время нее занятие по БПЛА провели: это камикадзе, проведение занятий, смена позиций, уворачивание от него, перебежки, передвижение, уничтожение. Это очень полезно, когда личный состав будет в боевом положении находиться на передовой линии, они уже будут мысленно знать, что такое камикадзе, что такое птичка, уже их звук (различать – ред.). Они будут уже ориентироваться, как передвигаться, ее обманные пути влево, вправо, вперед, будут готовы", - отмечает командир роты с позывным "Борода". Занятия проходят в различное время суток. Обучение штурмовиков идет не менее трех недель. Каждый военнослужащий отрабатывает свои действия до автоматизма и только после завершения полного курса обучения отправляется на линию боевого соприкосновения при выполнении задач. Штурмовые отряды ВС РФ вступают в бой на самых сложных участках наступления наших войск. Они в числе первых заходят в населенные пункты, удерживаемые противником, берут под контроль назначенные высоты.

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия