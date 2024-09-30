https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975408006.html
Штурмовики группы "Центр" проходят подготовку по противодействию FPV-дронам
Штурмовики группы "Центр" проходят подготовку по противодействию FPV-дронам - РИА Новости, 30.09.2024
Штурмовики группы "Центр" проходят подготовку по противодействию FPV-дронам
Штурмовики мотострелкового соединения группировки войск "Центр" проходят подготовку по уходу от атак FPV-дронов противника. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:31
2024-09-30T05:31
2024-09-30T05:31
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Штурмовики мотострелкового соединения группировки войск "Центр" проходят подготовку по уходу от атак FPV-дронов противника. Об этом сообщили в Минобороны России. "Штурмовые подразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" проходят курс интенсивной боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции. В ходе подготовки особое внимание уделено уходу от атак вражеских FPV-дронов", - сказали в ведомстве. Программа подготовки, актуализированная на основе опыта боевого применения штурмовых подразделений в зоне СВО, адаптирована к реальным условиям современного боя. Помимо отражения атак дронов опытные инструкторы обучают штурмовиков работать в тактических группах, осуществлять штурм окопов, траншей, укрепленных участков. "Огневая тактическая стрельба у нас. Сразу во время нее занятие по БПЛА провели: это камикадзе, проведение занятий, смена позиций, уворачивание от него, перебежки, передвижение, уничтожение. Это очень полезно, когда личный состав будет в боевом положении находиться на передовой линии, они уже будут мысленно знать, что такое камикадзе, что такое птичка, уже их звук (различать – ред.). Они будут уже ориентироваться, как передвигаться, ее обманные пути влево, вправо, вперед, будут готовы", - отмечает командир роты с позывным "Борода". Занятия проходят в различное время суток. Обучение штурмовиков идет не менее трех недель. Каждый военнослужащий отрабатывает свои действия до автоматизма и только после завершения полного курса обучения отправляется на линию боевого соприкосновения при выполнении задач. Штурмовые отряды ВС РФ вступают в бой на самых сложных участках наступления наших войск. Они в числе первых заходят в населенные пункты, удерживаемые противником, берут под контроль назначенные высоты.
https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Штурмовики группы "Центр" проходят подготовку по противодействию FPV-дронам
Штурмовики группировки "Центр" проходят подготовку по уходу от атак FPV-дронов
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Штурмовики мотострелкового соединения группировки войск "Центр" проходят подготовку по уходу от атак FPV-дронов противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Штурмовые подразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" проходят курс интенсивной боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции. В ходе подготовки особое внимание уделено уходу от атак вражеских FPV-дронов", - сказали в ведомстве.
Программа подготовки, актуализированная на основе опыта боевого применения штурмовых подразделений в зоне СВО, адаптирована к реальным условиям современного боя. Помимо отражения атак дронов опытные инструкторы обучают штурмовиков работать в тактических группах, осуществлять штурм окопов, траншей, укрепленных участков.
«
"Огневая тактическая стрельба у нас. Сразу во время нее занятие по БПЛА провели: это камикадзе, проведение занятий, смена позиций, уворачивание от него, перебежки, передвижение, уничтожение. Это очень полезно, когда личный состав будет в боевом положении находиться на передовой линии, они уже будут мысленно знать, что такое камикадзе, что такое птичка, уже их звук (различать – ред.). Они будут уже ориентироваться, как передвигаться, ее обманные пути влево, вправо, вперед, будут готовы", - отмечает командир роты с позывным "Борода".
Занятия проходят в различное время суток. Обучение штурмовиков идет не менее трех недель. Каждый военнослужащий отрабатывает свои действия до автоматизма и только после завершения полного курса обучения отправляется на линию боевого соприкосновения при выполнении задач.
Штурмовые отряды ВС РФ вступают в бой на самых сложных участках наступления наших войск. Они в числе первых заходят в населенные пункты, удерживаемые противником, берут под контроль назначенные высоты.