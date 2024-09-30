https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406963.html

Российские военные вынудили сдаться в плен солдат ВСУ под Красногоровкой

Российские военные вынудили сдаться в плен солдат ВСУ под Красногоровкой - РИА Новости, 30.09.2024

Российские военные вынудили сдаться в плен солдат ВСУ под Красногоровкой

Подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко "Южной" группировки войск вынудили сдаться в плен украинских военных,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:14

2024-09-30T05:14

2024-09-30T05:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красногоровка

россия

александр захарченко

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко "Южной" группировки войск вынудили сдаться в плен украинских военных, оборонявших опорный пункт в районе Красногоровки на донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Невзирая на попытки контратак противника, штурмовые подразделения в ходе практических действий оперативно реагировали на любое внезапное изменение ситуации и вынудили сдаться в плен военнослужащих одного из подразделений ВСУ, оборонявших опорный пункт", - сообщили в МО. Как следует из видео, предоставленного Минобороны, по позициям противника велся интенсивный артиллерийский огонь, корректируемый с помощью БПЛА. Солдаты ВСУ прекратили сопротивление, выкинули из окопа белый флаг, оставили оружие и сбросили экипировку, после чего сдались в плен. Позднее украинские пленные рассказали, что командование их бросило, шесть дней они были без воды, "пили воду из шприца". По их словам, среди них были раненые, командование не давало возможности эвакуироваться, потери среди личного состава ВСУ очень большие. Попав в плен, украинские военные получили необходимую медицинскую помощь, их накормили и дали отдохнуть. "Русские ребята пришли, все сделали хорошо, к нам отнеслись с пониманием", - сказал один из пленных на видео, предоставленном Минобороны.

https://ria.ru/20240929/vsu-1975314780.html

https://ria.ru/20240928/vsu-1975214328.html

донецкая народная республика

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, красногоровка, россия, александр захарченко, вооруженные силы украины, безопасность