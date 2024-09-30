https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406963.html
Российские военные вынудили сдаться в плен солдат ВСУ под Красногоровкой
Российские военные вынудили сдаться в плен солдат ВСУ под Красногоровкой - РИА Новости, 30.09.2024
Российские военные вынудили сдаться в плен солдат ВСУ под Красногоровкой
Подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко "Южной" группировки войск вынудили сдаться в плен украинских военных,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:14
2024-09-30T05:14
2024-09-30T05:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красногоровка
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александр захарченко
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко "Южной" группировки войск вынудили сдаться в плен украинских военных, оборонявших опорный пункт в районе Красногоровки на донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Невзирая на попытки контратак противника, штурмовые подразделения в ходе практических действий оперативно реагировали на любое внезапное изменение ситуации и вынудили сдаться в плен военнослужащих одного из подразделений ВСУ, оборонявших опорный пункт", - сообщили в МО. Как следует из видео, предоставленного Минобороны, по позициям противника велся интенсивный артиллерийский огонь, корректируемый с помощью БПЛА. Солдаты ВСУ прекратили сопротивление, выкинули из окопа белый флаг, оставили оружие и сбросили экипировку, после чего сдались в плен. Позднее украинские пленные рассказали, что командование их бросило, шесть дней они были без воды, "пили воду из шприца". По их словам, среди них были раненые, командование не давало возможности эвакуироваться, потери среди личного состава ВСУ очень большие. Попав в плен, украинские военные получили необходимую медицинскую помощь, их накормили и дали отдохнуть. "Русские ребята пришли, все сделали хорошо, к нам отнеслись с пониманием", - сказал один из пленных на видео, предоставленном Минобороны.
https://ria.ru/20240929/vsu-1975314780.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, красногоровка, россия, александр захарченко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Россия, Александр Захарченко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные вынудили сдаться в плен солдат ВСУ под Красногоровкой
ВС России вынудили сдаться в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у Красногоровки
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко "Южной" группировки войск вынудили сдаться в плен украинских военных, оборонявших опорный пункт в районе Красногоровки на донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Невзирая на попытки контратак противника, штурмовые подразделения в ходе практических действий оперативно реагировали на любое внезапное изменение ситуации и вынудили сдаться в плен военнослужащих одного из подразделений ВСУ
, оборонявших опорный пункт", - сообщили в МО.
Как следует из видео, предоставленного Минобороны, по позициям противника велся интенсивный артиллерийский огонь, корректируемый с помощью БПЛА. Солдаты ВСУ прекратили сопротивление, выкинули из окопа белый флаг, оставили оружие и сбросили экипировку, после чего сдались в плен.
Позднее украинские пленные рассказали, что командование их бросило, шесть дней они были без воды, "пили воду из шприца". По их словам, среди них были раненые, командование не давало возможности эвакуироваться, потери среди личного состава ВСУ очень большие.
Попав в плен, украинские военные получили необходимую медицинскую помощь, их накормили и дали отдохнуть.
"Русские ребята пришли, все сделали хорошо, к нам отнеслись с пониманием", - сказал один из пленных на видео, предоставленном Минобороны.