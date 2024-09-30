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ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец - РИА Новости, 30.09.2024
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05:10 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406694.html
ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец
ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец
Военнослужащие "Южной" группировки войск во время боев при освобождении населенного пункта Острое в ДНР слышали по радиоперехватам, как военнослужащим ВСУ... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:10
2024-09-30T05:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
красногоровка
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск во время боев при освобождении населенного пункта Острое в ДНР слышали по радиоперехватам, как военнослужащим ВСУ отдаются команды на английском языке, рассказал герой России майор Александр Трошин на видео, предоставленном РИА Новости Минобороны РФ. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта острое в ДНР 25 сентября. "Были иностранные наемники, и по перехватам иностранная, английская речь, и ставят они задачу на английском языке", - рассказал майор. По словам военнослужащего, после освобождения Красногоровки, о котором Минобороны сообщило 10 сентября, ВС РФ, пользуясь замешательством ВСУ, вошли в Острое. Несмотря на ожесточенные бои при освобождении Острого, российские подразделения зашли в Селидовскую тюрьму, расположенную в двух километрах. "Сейчас мы производим зачистку населенного пункта Острое и тюрьмы. Тюрьма уже полностью под нашим контролем, зачищена, стоят посты по кругу, 360 градусов, держим оборону и планируем дальше двигаться. Вытеснять врага с нашей земли", - сказал командир роты с позывным "Герцен".
https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец

Майор Трошин: ВСУ в боях за Острое в ДНР получали приказы на английском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск во время боев при освобождении населенного пункта Острое в ДНР слышали по радиоперехватам, как военнослужащим ВСУ отдаются команды на английском языке, рассказал герой России майор Александр Трошин на видео, предоставленном РИА Новости Минобороны РФ.
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта острое в ДНР 25 сентября.
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"Были иностранные наемники, и по перехватам иностранная, английская речь, и ставят они задачу на английском языке", - рассказал майор.
По словам военнослужащего, после освобождения Красногоровки, о котором Минобороны сообщило 10 сентября, ВС РФ, пользуясь замешательством ВСУ, вошли в Острое. Несмотря на ожесточенные бои при освобождении Острого, российские подразделения зашли в Селидовскую тюрьму, расположенную в двух километрах.
"Сейчас мы производим зачистку населенного пункта Острое и тюрьмы. Тюрьма уже полностью под нашим контролем, зачищена, стоят посты по кругу, 360 градусов, держим оборону и планируем дальше двигаться. Вытеснять врага с нашей земли", - сказал командир роты с позывным "Герцен".
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