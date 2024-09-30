https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406694.html
ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец
ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец
Военнослужащие "Южной" группировки войск во время боев при освобождении населенного пункта Острое в ДНР слышали по радиоперехватам, как военнослужащим ВСУ... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:10
2024-09-30T05:10
2024-09-30T05:10
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск во время боев при освобождении населенного пункта Острое в ДНР слышали по радиоперехватам, как военнослужащим ВСУ отдаются команды на английском языке, рассказал герой России майор Александр Трошин на видео, предоставленном РИА Новости Минобороны РФ. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта острое в ДНР 25 сентября. "Были иностранные наемники, и по перехватам иностранная, английская речь, и ставят они задачу на английском языке", - рассказал майор. По словам военнослужащего, после освобождения Красногоровки, о котором Минобороны сообщило 10 сентября, ВС РФ, пользуясь замешательством ВСУ, вошли в Острое. Несмотря на ожесточенные бои при освобождении Острого, российские подразделения зашли в Селидовскую тюрьму, расположенную в двух километрах. "Сейчас мы производим зачистку населенного пункта Острое и тюрьмы. Тюрьма уже полностью под нашим контролем, зачищена, стоят посты по кругу, 360 градусов, держим оборону и планируем дальше двигаться. Вытеснять врага с нашей земли", - сказал командир роты с позывным "Герцен".
https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html
https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец
Майор Трошин: ВСУ в боях за Острое в ДНР получали приказы на английском
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск во время боев при освобождении населенного пункта Острое в ДНР слышали по радиоперехватам, как военнослужащим ВСУ отдаются команды на английском языке, рассказал герой России майор Александр Трошин на видео, предоставленном РИА Новости Минобороны РФ.
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта острое в ДНР 25 сентября.
"Были иностранные наемники, и по перехватам иностранная, английская речь, и ставят они задачу на английском языке", - рассказал майор.
По словам военнослужащего, после освобождения Красногоровки
, о котором Минобороны сообщило 10 сентября, ВС РФ, пользуясь замешательством ВСУ, вошли в Острое. Несмотря на ожесточенные бои при освобождении Острого, российские подразделения зашли в Селидовскую тюрьму, расположенную в двух километрах.
"Сейчас мы производим зачистку населенного пункта Острое и тюрьмы. Тюрьма уже полностью под нашим контролем, зачищена, стоят посты по кругу, 360 градусов, держим оборону и планируем дальше двигаться. Вытеснять врага с нашей земли", - сказал командир роты с позывным "Герцен".