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Морпехи группировки "Север" отбили позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
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05:05 30.09.2024 (обновлено: 08:46 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406351.html
Морпехи группировки "Север" отбили позиции ВСУ в Курской области
Морпехи группировки "Север" отбили позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
Морпехи группировки "Север" отбили позиции ВСУ в Курской области
Военнослужащие морской пехоты группировки войск "Север" отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:05
2024-09-30T08:46
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты группировки войск "Север" отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция морпехов позволяют вовремя уничтожать и обезвреживать боевиков ВСУ", — говорится в сообщении. Военнослужащие провели разведку боем для выявления огневых точек и укреплений противника. Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов, отмечается в релизе. "В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. В результате действий военнослужащих бригады морской пехоты была уничтожена вражеская техника украинского и западного производства, захвачено вооружение и боекомплект, а также взяты в плен военнослужащие ВСУ", — следует из сообщения МО. По данным Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 9 единиц бронетехники, включая пусковую установку РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 18 тысяч солдат, 133 танка и сотни единиц другой техники.
https://ria.ru/20240929/kurskaya_oblast-1975358637.html
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Командир штурмового отряда о неподготовленности солдат ВСУ в Курской области
Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» отбили долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Морпехи группировки "Север" отбили позиции ВСУ в Курской области

Морпехи группировки "Север" отбили укрепленные позиции ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты группировки войск "Север" отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция морпехов позволяют вовремя уничтожать и обезвреживать боевиков ВСУ", — говорится в сообщении.
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Военнослужащие провели разведку боем для выявления огневых точек и укреплений противника. Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов, отмечается в релизе.
"В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. В результате действий военнослужащих бригады морской пехоты была уничтожена вражеская техника украинского и западного производства, захвачено вооружение и боекомплект, а также взяты в плен военнослужащие ВСУ", — следует из сообщения МО.
По данным Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 9 единиц бронетехники, включая пусковую установку РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 18 тысяч солдат, 133 танка и сотни единиц другой техники.
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