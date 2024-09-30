https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406351.html

Морпехи группировки "Север" отбили позиции ВСУ в Курской области

Морпехи группировки "Север" отбили позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024

Морпехи группировки "Север" отбили позиции ВСУ в Курской области

Военнослужащие морской пехоты группировки войск "Север" отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:05

2024-09-30T05:05

2024-09-30T08:46

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты группировки войск "Север" отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция морпехов позволяют вовремя уничтожать и обезвреживать боевиков ВСУ", — говорится в сообщении. Военнослужащие провели разведку боем для выявления огневых точек и укреплений противника. Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов, отмечается в релизе. "В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. В результате действий военнослужащих бригады морской пехоты была уничтожена вражеская техника украинского и западного производства, захвачено вооружение и боекомплект, а также взяты в плен военнослужащие ВСУ", — следует из сообщения МО. По данным Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 9 единиц бронетехники, включая пусковую установку РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 18 тысяч солдат, 133 танка и сотни единиц другой техники.

https://ria.ru/20240929/kurskaya_oblast-1975358637.html

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курская область

россия

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Командир штурмового отряда о неподготовленности солдат ВСУ в Курской области Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» отбили долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области. 2024-09-30T05:05 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность