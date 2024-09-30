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Американский политик резко высказалась об Украине из-за катастрофы в США - РИА Новости, 30.09.2024
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04:41 30.09.2024 (обновлено: 10:28 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/spayser-1975405020.html
Американский политик резко высказалась об Украине из-за катастрофы в США
Американский политик резко высказалась об Украине из-за катастрофы в США - РИА Новости, 30.09.2024
Американский политик резко высказалась об Украине из-за катастрофы в США
Администрация президента США Джо Байдена и западные СМИ больше заняты обсуждением ситуации на Украине, нежели освещением тяжелой обстановки на юго-востоке США... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T04:41
2024-09-30T10:28
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и западные СМИ больше заняты обсуждением ситуации на Украине, нежели освещением тяжелой обстановки на юго-востоке США из-за бушующего урагана "Хелен", заявила американский политик, кандидат в нижнюю палату конгресса США Лаверн Спайсер в соцсети X."Из-за урагана жизни этих людей полностью разрушены. Где Камала и Байден? Вот если бы это произошло в Украине, то их бы показывали на каждом новостном канале", — написала Спайсер.Ранее CNN сообщило, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89 человек. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.
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в мире, сша, северная каролина, флорида, украина
В мире, США, Северная Каролина, Флорида, Украина
Американский политик резко высказалась об Украине из-за катастрофы в США

Политик Спайсер: Украина волнует Байдена больше, чем пострадавшие от урагана

© AP Photo / Gerald HerbertПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и западные СМИ больше заняты обсуждением ситуации на Украине, нежели освещением тяжелой обстановки на юго-востоке США из-за бушующего урагана "Хелен", заявила американский политик, кандидат в нижнюю палату конгресса США Лаверн Спайсер в соцсети X.
"Из-за урагана жизни этих людей полностью разрушены. Где Камала и Байден? Вот если бы это произошло в Украине, то их бы показывали на каждом новостном канале", — написала Спайсер.
Ранее CNN сообщило, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" достигло 89 человек. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.
Последствия урагана Хелен во Флориде, США. 28 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
"Не до Украины". В США сделали заявление из-за мощной природной катастрофы
01:46
 
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