https://ria.ru/20240930/smartfon-1975405999.html

Исследование показало, сколько часов в день россияне используют смартфон

Исследование показало, сколько часов в день россияне используют смартфон - РИА Новости, 30.09.2024

Исследование показало, сколько часов в день россияне используют смартфон

Каждый третий россиянин пользуется смартфоном более 4 часов в день, а еще четверть проводит с гаджетом 3-4 часа ежедневно, говорится в исследовании компании... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T04:53

2024-09-30T04:53

2024-09-30T04:53

общество

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973791963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1009d625e514e19f2c75d19e4ed24c94.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Каждый третий россиянин пользуется смартфоном более 4 часов в день, а еще четверть проводит с гаджетом 3-4 часа ежедневно, говорится в исследовании компании "Ингосстрах" и Аналитического центра НАФИ, данные которого есть у РИА Новости. "Подавляющее большинство россиян (85%) пользуются смартфоном более 1 часа в день. Треть россиян (31%) имеют около 1-2 часов экранного времени ежедневно, четверть (24%) проводят за смартфоном от 3 до 4 часов в день, еще треть (30%) пользуются своим гаджетом более 4 часов ежедневно", - сказано в исследовании. Молодые люди до 24 лет является самыми заядлыми пользователями смартфонов: среди них каждый второй проводит с гаджетом больше четырех часов в день. И также активно пользуются смартфоном неработающие россияне и женщины. Самыми нужными приложениями в смартфонах оказались мессенджеры, приложения для просмотра новостей и просмотра видео, социальные сети, банковские приложения и электронная почта - они востребованы у пользователей каждый день. Что касается мессенждеров, более 40% россиян заходят в них более 5 раз в день: 17% – от 5 до 10 раз в день, 7% – от 11 до 20 раз и 16% – более 20 раз в день. Российские пользователи выделили ряд других приложений, которые они открывают на смартфонах каждый день - это мобильные игры и стриминги, а еще сервисы для навигации и приложения для покупок. "Другие приложения, в том числе для здоровья, отслеживания движения общественного транспорта, планировщики задач, приложения страховых компаний, каршеринга, аренды самокатов и прочие россияне используют от случая к случаю, по одному или несколько раз в неделю", - отметили аналитики.

https://ria.ru/20240620/issledovanie-1954322998.html

https://ria.ru/20240413/nemkin-1939737207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия