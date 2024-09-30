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Исследование показало, сколько часов в день россияне используют смартфон - РИА Новости, 30.09.2024
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04:53 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/smartfon-1975405999.html
Исследование показало, сколько часов в день россияне используют смартфон
Исследование показало, сколько часов в день россияне используют смартфон - РИА Новости, 30.09.2024
Исследование показало, сколько часов в день россияне используют смартфон
Каждый третий россиянин пользуется смартфоном более 4 часов в день, а еще четверть проводит с гаджетом 3-4 часа ежедневно, говорится в исследовании компании... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T04:53
2024-09-30T04:53
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Каждый третий россиянин пользуется смартфоном более 4 часов в день, а еще четверть проводит с гаджетом 3-4 часа ежедневно, говорится в исследовании компании "Ингосстрах" и Аналитического центра НАФИ, данные которого есть у РИА Новости. "Подавляющее большинство россиян (85%) пользуются смартфоном более 1 часа в день. Треть россиян (31%) имеют около 1-2 часов экранного времени ежедневно, четверть (24%) проводят за смартфоном от 3 до 4 часов в день, еще треть (30%) пользуются своим гаджетом более 4 часов ежедневно", - сказано в исследовании. Молодые люди до 24 лет является самыми заядлыми пользователями смартфонов: среди них каждый второй проводит с гаджетом больше четырех часов в день. И также активно пользуются смартфоном неработающие россияне и женщины. Самыми нужными приложениями в смартфонах оказались мессенджеры, приложения для просмотра новостей и просмотра видео, социальные сети, банковские приложения и электронная почта - они востребованы у пользователей каждый день. Что касается мессенждеров, более 40% россиян заходят в них более 5 раз в день: 17% – от 5 до 10 раз в день, 7% – от 11 до 20 раз и 16% – более 20 раз в день. Российские пользователи выделили ряд других приложений, которые они открывают на смартфонах каждый день - это мобильные игры и стриминги, а еще сервисы для навигации и приложения для покупок. "Другие приложения, в том числе для здоровья, отслеживания движения общественного транспорта, планировщики задач, приложения страховых компаний, каршеринга, аренды самокатов и прочие россияне используют от случая к случаю, по одному или несколько раз в неделю", - отметили аналитики.
https://ria.ru/20240620/issledovanie-1954322998.html
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Исследование показало, сколько часов в день россияне используют смартфон

Исследование: треть россиян используют смартфон более четырех часов в день

© iStock.com / AntonioGuillemДевушка смотрит видео на смартфоне
Девушка смотрит видео на смартфоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© iStock.com / AntonioGuillem
Девушка смотрит видео на смартфоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Каждый третий россиянин пользуется смартфоном более 4 часов в день, а еще четверть проводит с гаджетом 3-4 часа ежедневно, говорится в исследовании компании "Ингосстрах" и Аналитического центра НАФИ, данные которого есть у РИА Новости.
"Подавляющее большинство россиян (85%) пользуются смартфоном более 1 часа в день. Треть россиян (31%) имеют около 1-2 часов экранного времени ежедневно, четверть (24%) проводят за смартфоном от 3 до 4 часов в день, еще треть (30%) пользуются своим гаджетом более 4 часов ежедневно", - сказано в исследовании.
Презентация первого масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий в пресс-центре международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Исследование: 2/3 россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ
20 июня, 17:25
Молодые люди до 24 лет является самыми заядлыми пользователями смартфонов: среди них каждый второй проводит с гаджетом больше четырех часов в день. И также активно пользуются смартфоном неработающие россияне и женщины.
Самыми нужными приложениями в смартфонах оказались мессенджеры, приложения для просмотра новостей и просмотра видео, социальные сети, банковские приложения и электронная почта - они востребованы у пользователей каждый день. Что касается мессенждеров, более 40% россиян заходят в них более 5 раз в день: 17% – от 5 до 10 раз в день, 7% – от 11 до 20 раз и 16% – более 20 раз в день.
Российские пользователи выделили ряд других приложений, которые они открывают на смартфонах каждый день - это мобильные игры и стриминги, а еще сервисы для навигации и приложения для покупок.
"Другие приложения, в том числе для здоровья, отслеживания движения общественного транспорта, планировщики задач, приложения страховых компаний, каршеринга, аренды самокатов и прочие россияне используют от случая к случаю, по одному или несколько раз в неделю", - отметили аналитики.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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