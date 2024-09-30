https://ria.ru/20240930/sledstvie-1975398184.html

Следствие ждет от ОАЭ ответ на запрос по делу замглавы МВД Дагестана

Следствие ждет от ОАЭ ответ на запрос по делу замглавы МВД Дагестана - РИА Новости, 30.09.2024

Следствие ждет от ОАЭ ответ на запрос по делу замглавы МВД Дагестана

Следствие по делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова, обвиняемых в получении взятки и превышении должностных... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:12

2024-09-30T02:12

2024-09-30T02:13

происшествия

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россия

республика дагестан

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следствие по делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова, обвиняемых в получении взятки и превышении должностных полномочий, ожидает результата ряда экспертиз, допросов свидетелей и ответов из компетентных органов и ОАЭ, а также полагает, что обвиняемые могут скрыться и угрожать свидетелям, следует из материалов дела, которые есть у РИА Новости. Согласно материалам, срок содержания обвиняемых под стражей истекал 2 октября. "Однако завершить расследование к указанному времени не представляется возможным, поскольку в настоящее время по уголовному делу необходимо получить заключения пяти фоноскопических, компьютерно-технической, трех оценочных и двух лингвистических судебных экспертиз, по их результатам ознакомить обвиняемого и его защитников с заключениями экспертов, получить ответы из компетентных органов и Объединенных Арабских Эмиратов, ответы на ранее направленные запросы, установить и допросить не менее 15 свидетелей, произвести выемку не менее 10 обысков", - говорится в материалах. Также отмечается, что, учитывая тяжесть обвинения, следствие полагает, что фигуранты могут "скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, а также иным путем воспрепятствовать производству по данному уголовному делу". В связи с этим следствие просило продлить срок содержания обвиняемых под стражей до 7 ноября, суд ходатайство удовлетворил. По версии следствия, заместитель главы МВД Дагестана, он же руководитель следственного управления Исмаилов совместно со своим заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала". Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Полковник вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностные полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.

https://ria.ru/20240717/murzaev-1960223893.html

https://ria.ru/20240420/prigovor-1941256934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, оаэ, россия, республика дагестан