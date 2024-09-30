https://ria.ru/20240930/skripali-1975589677.html

Посольство России заявило, что Лондон пытается скрыть Скрипалей от мира

Посольство России заявило, что Лондон пытается скрыть Скрипалей от мира - РИА Новости, 30.09.2024

Посольство России заявило, что Лондон пытается скрыть Скрипалей от мира

Посольство РФ в Лондоне заявило, что решение не привлекать Сергея и Юлию Скрипаль к слушанию по делу о смерти британки Дон Стерджес демонстрирует стремление... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:25

2024-09-30T18:25

2024-09-30T18:25

в мире

россия

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сергей лавров

главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило, что решение не привлекать Сергея и Юлию Скрипаль к слушанию по делу о смерти британки Дон Стерджес демонстрирует стремление Лондона скрыть их от мира. Ранее газета Independent со ссылкой на руководителя расследования сообщила, что Скрипали из соображений безопасности не будут давать показания по делу об отравлении британки Стерджес. Газета Guardian ранее писала, что Скрипали якобы не хотят появляться на слушании, так как беспокоятся за свою безопасность. "Решение не привлекать Сергея и Юлию Скрипалей к слушаниям по делу о гибели Д.Стерджес вновь демонстрирует, с каким упрямством британские власти пытаются скрыть от мира наших граждан", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20240930/skripali-1975586171.html

https://ria.ru/20230325/oon-1860546247.html

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