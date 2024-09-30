https://ria.ru/20240930/skripali-1975586171.html

Посольство России в Лондоне продолжит добиваться ответов о судьбе Скрипалей

Посольство России в Лондоне продолжит добиваться ответов о судьбе Скрипалей - РИА Новости, 30.09.2024

Посольство России в Лондоне продолжит добиваться ответов о судьбе Скрипалей

Решение властей Великобритании не привлекать Сергея и Юлию Скрипалей к слушанию по делу о смерти британки Дон Стерджес в 2018 году нарушает законное право... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:02

2024-09-30T18:02

2024-09-30T18:20

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Решение властей Великобритании не привлекать Сергея и Юлию Скрипалей к слушанию по делу о смерти британки Дон Стерджес в 2018 году нарушает законное право России на получение достоверных сведений о своих гражданах и о произошедшем, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.Ранее газета Independent со ссылкой на руководителя расследования сообщила, что Скрипали из соображений безопасности не будут давать показания по делу об отравлении Стерджес. Газета Guardian писала, что Скрипали якобы не хотят появляться на слушании, так как беспокоятся за свою безопасность."Тем самым нарушается законное право России на достоверные сведения о наших соотечественниках – состоянии их здоровья и юрстатусе, а также о провокации, с помощью которой Лондон шесть лет назад инспирировал масштабную антироссийскую кампанию", - заявили в дипмиссии.В посольстве добавили, что продолжат добиваться от британских властей ответов на эти вопросы.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://radiosputnik.ru/20201014/zelenskiy-1579778835.html

https://radiosputnik.ru/20240327/skripal-1936224283.html

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в мире, россия, лондон, юлия скрипаль, сергей скрипаль