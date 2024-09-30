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Пенсильвания извлекает выгоду из конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
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06:19 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/skrenton-1975410793.html
Пенсильвания извлекает выгоду из конфликта на Украине, пишут СМИ
Пенсильвания извлекает выгоду из конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Пенсильвания извлекает выгоду из конфликта на Украине, пишут СМИ
Город Скрэнтон в американском штате Пенсильвания, где расположен завод по производству боеприпасов для ВСУ, извлекает экономическую выгоду из конфликта на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:19
2024-09-30T06:19
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россия
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сергей лавров
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Город Скрэнтон в американском штате Пенсильвания, где расположен завод по производству боеприпасов для ВСУ, извлекает экономическую выгоду из конфликта на Украине, пишет газета Washington Post. В конце августа портал Millitary сообщал, что данный завод увеличил производство артиллерийских снарядов на 50%, чтобы поспеть за нуждами Украины. В материале отмечалось, что завод сосредоточен на производстве 155-милимметровых снарядов, Украине таких на тот момент было отправлено более 3 миллионов с 2022 года. "Прежде чем артиллерийские снаряды дойдут до украинских войск на передовой..., они станут экономической выгодой для северо-восточной Пенсильвании", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что американская оборонно-промышленная компания General Dynamics, подрядчик завода, создала более 200 рабочих мест с начала СВО. Кроме того, другой военный подрядчик, компания Gentex, базирующаяся в городе Карбондейл в Пенсильвании, за последний год увеличила штат на 10%. Издание подчеркивает, что рабочие места помогают изменить ситуацию с экономическим спадом в регионе. Профессор в университете Скрэнтона, специализирующийся на региональной экономике, Сатьяджит Гош, заявил, что на протяжении десятилетий уровень безработицы в регионе был как минимум на 2 процентных пункта выше, чем в среднем по стране, однако сейчас этот показатель зачастую лучше, чем средний стране. Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240923/zelenskij-1974184833.html
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украина, россия, пенсильвания, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, general dynamics , в мире
Украина, Россия, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, General Dynamics , В мире
Пенсильвания извлекает выгоду из конфликта на Украине, пишут СМИ

WP: город Скрэнтон в Пенсильвании извлекает выгоду из конфликта на Украине

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Город Скрэнтон в американском штате Пенсильвания, где расположен завод по производству боеприпасов для ВСУ, извлекает экономическую выгоду из конфликта на Украине, пишет газета Washington Post.
В конце августа портал Millitary сообщал, что данный завод увеличил производство артиллерийских снарядов на 50%, чтобы поспеть за нуждами Украины. В материале отмечалось, что завод сосредоточен на производстве 155-милимметровых снарядов, Украине таких на тот момент было отправлено более 3 миллионов с 2022 года.
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23 сентября, 10:34
"Прежде чем артиллерийские снаряды дойдут до украинских войск на передовой..., они станут экономической выгодой для северо-восточной Пенсильвании", - говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что американская оборонно-промышленная компания General Dynamics, подрядчик завода, создала более 200 рабочих мест с начала СВО. Кроме того, другой военный подрядчик, компания Gentex, базирующаяся в городе Карбондейл в Пенсильвании, за последний год увеличила штат на 10%. Издание подчеркивает, что рабочие места помогают изменить ситуацию с экономическим спадом в регионе.
Профессор в университете Скрэнтона, специализирующийся на региональной экономике, Сатьяджит Гош, заявил, что на протяжении десятилетий уровень безработицы в регионе был как минимум на 2 процентных пункта выше, чем в среднем по стране, однако сейчас этот показатель зачастую лучше, чем средний стране.
Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
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26 сентября, 21:15
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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УкраинаРоссияПенсильванияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныGeneral DynamicsВ мире
 
 
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