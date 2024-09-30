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Россия может защищаться в ответ на действия Запада, заявили в Сирии - РИА Новости, 30.09.2024
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16:40 30.09.2024 (обновлено: 17:24 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/sirija-1975567767.html
Россия может защищаться в ответ на действия Запада, заявили в Сирии
Россия может защищаться в ответ на действия Запада, заявили в Сирии - РИА Новости, 30.09.2024
Россия может защищаться в ответ на действия Запада, заявили в Сирии
Сирия поддерживает право РФ на самооборону и защиту национальной безопасности в ответ на враждебную политику Запада, заявил сирийский министр иностранных дел... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:40
2024-09-30T17:24
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КАИР, 30 сен - РИА Новости. Сирия поддерживает право РФ на самооборону и защиту национальной безопасности в ответ на враждебную политику Запада, заявил сирийский министр иностранных дел Бассам Саббаг. "Сирия вновь заявляет, что поддерживает право Российской Федерации на самооборону и защиту своей национальной безопасности в ответ на враждебную западную политику", - сказал Саббаг в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИД Сирии также добавил, что страна "осуждает попытки захвата Западом российских финансовых активов". После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240929/udar-1975330272.html
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сирия, украина, бассам саббаг, антон силуанов, евросоюз, оон, g7, в мире
Сирия, Украина, Бассам Саббаг, Антон Силуанов, Евросоюз, ООН, G7, В мире
Россия может защищаться в ответ на действия Запада, заявили в Сирии

Глава МИД Сирии: Россия имеет право на самооборону в ответ на действия Запада

© AP Photo / Richard DrewМинистр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 30 сентября 2024
Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 30 сентября 2024
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КАИР, 30 сен - РИА Новости. Сирия поддерживает право РФ на самооборону и защиту национальной безопасности в ответ на враждебную политику Запада, заявил сирийский министр иностранных дел Бассам Саббаг.
"Сирия вновь заявляет, что поддерживает право Российской Федерации на самооборону и защиту своей национальной безопасности в ответ на враждебную западную политику", - сказал Саббаг в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Глава МИД Сирии также добавил, что страна "осуждает попытки захвата Западом российских финансовых активов".
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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