Рейтинг@Mail.ru
Свидетели дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/simonenko-1975620856.html
Свидетели дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани
Свидетели дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани - РИА Новости, 30.09.2024
Свидетели дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани
Свидетели и подчиненные Сергея Симоненко, занимавшего пост замглавы ГУ МЧС Кубани, давали на него изобличающие показания, указано в материалах дела, имеющихся в РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:30
2024-09-30T22:30
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Свидетели и подчиненные Сергея Симоненко, занимавшего пост замглавы ГУ МЧС Кубани, давали на него изобличающие показания, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Наличие устойчивых личных связей в правоохранительных органах и органах государственной власти, дают достаточные основания полагать, что он (Симоненко-ред.), находясь на свободе… может угрожать известным ему свидетелям, в том числе подчиненным сотрудникам и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний, уничтожить доказательства, сбор которых в настоящее время не завершен", - сказано в документах. Согласно документам, Симоненко вменяют организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б". "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу. Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о том, что Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240807/simonenko-1964719636.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Генеральная прокуратура РФ
Свидетели дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани

Подчиненные дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани Симоненко

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Свидетели и подчиненные Сергея Симоненко, занимавшего пост замглавы ГУ МЧС Кубани, давали на него изобличающие показания, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Наличие устойчивых личных связей в правоохранительных органах и органах государственной власти, дают достаточные основания полагать, что он (Симоненко-ред.), находясь на свободе… может угрожать известным ему свидетелям, в том числе подчиненным сотрудникам и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний, уничтожить доказательства, сбор которых в настоящее время не завершен", - сказано в документах.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
Согласно документам, Симоненко вменяют организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б". "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу.
Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о том, что Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы МЧС Кубани два участка и дом
7 августа, 17:25
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала