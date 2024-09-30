Свидетели дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани
Подчиненные дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани Симоненко
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Свидетели и подчиненные Сергея Симоненко, занимавшего пост замглавы ГУ МЧС Кубани, давали на него изобличающие показания, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Наличие устойчивых личных связей в правоохранительных органах и органах государственной власти, дают достаточные основания полагать, что он (Симоненко-ред.), находясь на свободе… может угрожать известным ему свидетелям, в том числе подчиненным сотрудникам и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний, уничтожить доказательства, сбор которых в настоящее время не завершен", - сказано в документах.
Согласно документам, Симоненко вменяют организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б". "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу.
Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о том, что Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.