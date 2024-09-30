https://ria.ru/20240930/simonenko-1975620856.html

Свидетели дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани

Свидетели дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани - РИА Новости, 30.09.2024

Свидетели дали изобличающие показания против замглавы МЧС на Кубани

Свидетели и подчиненные Сергея Симоненко, занимавшего пост замглавы ГУ МЧС Кубани, давали на него изобличающие показания, указано в материалах дела, имеющихся в РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:30

2024-09-30T22:30

2024-09-30T22:30

происшествия

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Свидетели и подчиненные Сергея Симоненко, занимавшего пост замглавы ГУ МЧС Кубани, давали на него изобличающие показания, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Наличие устойчивых личных связей в правоохранительных органах и органах государственной власти, дают достаточные основания полагать, что он (Симоненко-ред.), находясь на свободе… может угрожать известным ему свидетелям, в том числе подчиненным сотрудникам и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний, уничтожить доказательства, сбор которых в настоящее время не завершен", - сказано в документах. Согласно документам, Симоненко вменяют организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. "б". "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу. Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о том, что Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240807/simonenko-1964719636.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф