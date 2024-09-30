https://ria.ru/20240930/sigarety-1975399912.html

СПИНИ рассказал о количестве контрафактных электронных сигарет в России

СПИНИ рассказал о количестве контрафактных электронных сигарет в России - РИА Новости, 30.09.2024

СПИНИ рассказал о количестве контрафактных электронных сигарет в России

Только одна электронная сигарета из 50 в России является легальной, что приводит к низкой собираемости акцизов, говорится в исследовании Союза предприятий... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:41

2024-09-30T02:41

2024-09-30T02:41

экономика

россия

владимир мишеловин

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581026361_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_178e2a85e361ab96effc7269aebb739a.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Только одна электронная сигарета из 50 в России является легальной, что приводит к низкой собираемости акцизов, говорится в исследовании Союза предприятий никотинсодержащей продукции (СПИНИ), данные имеются в распоряжении РИА Новости. "Союз предприятий никотинсодержащей продукции (СПИНИ) провел исследование, согласно которому на данный момент доля нелегального производства (продажи) никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина (ЭСДН) на территории России составила более 99%, то есть сейчас лишь одна из 50 электронных сигарет, продаваемых в России, является легальной. В бюджет поступает акцизное отчисление лишь от нее", - сказали в СПИНИ. В союзе прогнозируют, что в 2024 году сумма акциза за эти жидкости для электронных систем доставки никотина, произведенные в России, "будет близка к нулю". СПИНИ ссылается на данные Минфина, по которым уже в июне-августе 2024 года российские производители этих жидкостей заплатили ноль рублей акциза за них. В прошлом году российские изготовители уплатили 211,9 миллиона рублей акциза за жидкости для ЭСДН, свидетельствуют данные ФНС. Представители СПИНИ напомнили, что с 1 января 2025 года будет действовать акциз на никотиновое сырье в размере 2,2 миллиона рублей за килограмм. В этом году акциз на никотинсодержащую жидкость составляет 42 рубля за миллилитр, и, согласно предварительным расчетам, госбюджет должен получить 50 миллиардов рублей акциза за жидкости для ЭСДН - в союзе назвали эту сумму "недостижимой". "Рынок полностью "черный" (уже даже не "очень серый")... Потребитель не готов покупать продукцию за эти деньги... Государство рискует не получить сборы акциза на никотиновое сырье вообще. Помимо упущенных более 148 млрд рублей в 2023 году, госбюджет фактически не соберет ничего за 2024 год. Ситуация критическая - необходимо срочно пересмотреть госрегулирование рынка ЭСДН и жидкостей, чтобы обратить его окончательный уход в тень. Нужно найти путь к адекватной собираемости акцизов на никотиновое сырье и на продукцию", - прокомментировал президент СПИНИ Владимир Мишеловин.

https://ria.ru/20240902/putin-1969929384.html

https://ria.ru/20240531/veypy-1949540614.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир мишеловин, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)