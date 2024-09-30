СПИНИ рассказал о количестве контрафактных электронных сигарет в России
СПИНИ: 49 из 50 электронных сигарет в России являются контрафактом
Продукция vape-индустрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Только одна электронная сигарета из 50 в России является легальной, что приводит к низкой собираемости акцизов, говорится в исследовании Союза предприятий никотинсодержащей продукции (СПИНИ), данные имеются в распоряжении РИА Новости.
"Союз предприятий никотинсодержащей продукции (СПИНИ) провел исследование, согласно которому на данный момент доля нелегального производства (продажи) никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина (ЭСДН) на территории России составила более 99%, то есть сейчас лишь одна из 50 электронных сигарет, продаваемых в России, является легальной. В бюджет поступает акцизное отчисление лишь от нее", - сказали в СПИНИ.
Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин
2 сентября, 11:20
В союзе прогнозируют, что в 2024 году сумма акциза за эти жидкости для электронных систем доставки никотина, произведенные в России, "будет близка к нулю". СПИНИ ссылается на данные Минфина, по которым уже в июне-августе 2024 года российские производители этих жидкостей заплатили ноль рублей акциза за них. В прошлом году российские изготовители уплатили 211,9 миллиона рублей акциза за жидкости для ЭСДН, свидетельствуют данные ФНС.
Представители СПИНИ напомнили, что с 1 января 2025 года будет действовать акциз на никотиновое сырье в размере 2,2 миллиона рублей за килограмм. В этом году акциз на никотинсодержащую жидкость составляет 42 рубля за миллилитр, и, согласно предварительным расчетам, госбюджет должен получить 50 миллиардов рублей акциза за жидкости для ЭСДН - в союзе назвали эту сумму "недостижимой".
"Рынок полностью "черный" (уже даже не "очень серый")... Потребитель не готов покупать продукцию за эти деньги... Государство рискует не получить сборы акциза на никотиновое сырье вообще. Помимо упущенных более 148 млрд рублей в 2023 году, госбюджет фактически не соберет ничего за 2024 год. Ситуация критическая - необходимо срочно пересмотреть госрегулирование рынка ЭСДН и жидкостей, чтобы обратить его окончательный уход в тень. Нужно найти путь к адекватной собираемости акцизов на никотиновое сырье и на продукцию", - прокомментировал президент СПИНИ Владимир Мишеловин.