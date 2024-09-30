https://ria.ru/20240930/shtraf-1975542583.html

Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента

Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента - РИА Новости, 30.09.2024

Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента

Таганский суд Москвы снова оштрафовал на 30 тысяч рублей основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:17

2024-09-30T15:17

2024-09-30T15:17

происшествия

россия

москва

роман баданин

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы снова оштрафовал на 30 тысяч рублей основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. В начале сентября Таганский суд уже штрафовал Баданина* на 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Баданин* Роман Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Баданин в июле 2021 года был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация признана нежелательной в Российской Федерации.

https://ria.ru/20240622/inoagenty-1954684669.html

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происшествия, россия, москва, роман баданин