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Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента - РИА Новости, 30.09.2024
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15:17 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/shtraf-1975542583.html
Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента
Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента - РИА Новости, 30.09.2024
Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента
Таганский суд Москвы снова оштрафовал на 30 тысяч рублей основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:17
2024-09-30T15:17
происшествия
россия
москва
роман баданин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы снова оштрафовал на 30 тысяч рублей основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. В начале сентября Таганский суд уже штрафовал Баданина* на 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Баданин* Роман Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Баданин в июле 2021 года был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация признана нежелательной в Российской Федерации.
https://ria.ru/20240622/inoagenty-1954684669.html
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происшествия, россия, москва, роман баданин
Происшествия, Россия, Москва, Роман Баданин
Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента

Суд оштрафовал основателя СМИ "Проект" Баданина на 30 тысяч рублей

© AP Photo / Evgeny FeldmanРоман Баданин*
Роман Баданин* - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Evgeny Feldman
Роман Баданин*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы снова оштрафовал на 30 тысяч рублей основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина* на 30 тысяч рублей за публикацию постов без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
В начале сентября Таганский суд уже штрафовал Баданина* на 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Баданин* Роман Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Баданин в июле 2021 года был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.
Андрей Караулов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности
22 июня, 10:54
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация признана нежелательной в Российской Федерации.
 
ПроисшествияРоссияМоскваРоман Баданин
 
 
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