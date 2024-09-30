https://ria.ru/20240930/shok-1975623585.html

В клинике в Москве опровергли данные о пациентке в анафилактическим шоком

В клинике в Москве опровергли данные о пациентке в анафилактическим шоком - РИА Новости, 30.09.2024

В клинике в Москве опровергли данные о пациентке в анафилактическим шоком

В московской клинике заявили РИА Новости, что сообщения о госпитализации их пациентки из-за анафилактического шока не соответствуют действительности. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T23:12

2024-09-30T23:12

2024-09-30T23:13

происшествия

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В московской клинике заявили РИА Новости, что сообщения о госпитализации их пациентки из-за анафилактического шока не соответствуют действительности. Ранее в СМИ появилась информация, что пациентка клиники на Волгоградском проспекте пришла лечить бронхит, но якобы была экстренно доставлена в состоянии анафилактического шока в столичную больницу. Утверждалось, что реанимационные мероприятия продолжались порядка 25 минут. "А кто вам сказал такое?... Нет, такого не было", — заявили в клинике, отвечая на вопрос, действительно ли у пациентки с бронхитом при лечении произошел анафилактический шок.

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html

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2024

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происшествия, здоровье - общество