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В клинике в Москве опровергли данные о пациентке в анафилактическим шоком - РИА Новости, 30.09.2024
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23:12 30.09.2024 (обновлено: 23:13 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/shok-1975623585.html
В клинике в Москве опровергли данные о пациентке в анафилактическим шоком
В клинике в Москве опровергли данные о пациентке в анафилактическим шоком - РИА Новости, 30.09.2024
В клинике в Москве опровергли данные о пациентке в анафилактическим шоком
В московской клинике заявили РИА Новости, что сообщения о госпитализации их пациентки из-за анафилактического шока не соответствуют действительности. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T23:12
2024-09-30T23:13
происшествия
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В московской клинике заявили РИА Новости, что сообщения о госпитализации их пациентки из-за анафилактического шока не соответствуют действительности. Ранее в СМИ появилась информация, что пациентка клиники на Волгоградском проспекте пришла лечить бронхит, но якобы была экстренно доставлена в состоянии анафилактического шока в столичную больницу. Утверждалось, что реанимационные мероприятия продолжались порядка 25 минут. "А кто вам сказал такое?... Нет, такого не было", — заявили в клинике, отвечая на вопрос, действительно ли у пациентки с бронхитом при лечении произошел анафилактический шок.
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происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
В клинике в Москве опровергли данные о пациентке в анафилактическим шоком

В московской клинике опровергли сообщения о госпитализации пациентки из-за шока

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В московской клинике заявили РИА Новости, что сообщения о госпитализации их пациентки из-за анафилактического шока не соответствуют действительности.
Ранее в СМИ появилась информация, что пациентка клиники на Волгоградском проспекте пришла лечить бронхит, но якобы была экстренно доставлена в состоянии анафилактического шока в столичную больницу. Утверждалось, что реанимационные мероприятия продолжались порядка 25 минут.
"А кто вам сказал такое?... Нет, такого не было", — заявили в клинике, отвечая на вопрос, действительно ли у пациентки с бронхитом при лечении произошел анафилактический шок.
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