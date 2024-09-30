https://ria.ru/20240930/shkoly-1975609843.html

В Тюменской области возводится 16 школ

В Тюменской области возводится 16 школ - РИА Новости, 30.09.2024

В Тюменской области возводится 16 школ

В Тюменской области возводится шестнадцать школ, три из них — в городе Тюмени, сообщили в Главном управлении строительства региона. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:29

2024-09-30T20:29

2024-09-30T20:29

тюменская область

тюменская область

тюмень

тюменский район

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ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. В Тюменской области возводится шестнадцать школ, три из них — в городе Тюмени, сообщили в Главном управлении строительства региона. "В Тюменской области ведётся строительство шестнадцати школ. Крупный объект, планируемый к сдаче в текущем году, - школа в микрорайоне Мелиораторов города Тюмени", - указано в сообщении. Готовящаяся к сдаче школа построена в рамках реализации национального проекта "Образование" и рассчитана на 1101 место. Отмечается, что на объекте завершены фасадные работы. Строители разбирают леса, параллельно ведётся благоустройство территории, асфальтовые дорожки готовы. Остаётся благоустроить городок для обучения школьников правилам дорожного движения. Строители укладывают брусчатку перед зданием и озеленяют территорию. Верхние этажи первого блока практически готовы к передаче специалистам сферы образования, которые смогут начать комплектование классов и завоз оборудования. В высокой стадии готовности находятся кабинеты третьего блока. Выполняется отделка самых больших помещений школы — блока столовой, актового и спортивных залов. Объект планируется к сдаче до конца года. По такому же типовому проекту строятся школы в поселке Винзили и селе Мальково Тюменского района. Помимо школы в микрорайоне Мелиораторов, школу на 1100 мест в Тюмени возводят на улице Красных Зорь, по плану ее должны построить летом 2026 года. Еще одну школу, но уже на 1200 мест, начали возводить в микрорайоне "Ямальский-1". Ожидается, что учеников она примет тоже в 2026 году.

https://ria.ru/20240927/turizm-1975175915.html

https://ria.ru/20240925/zerno-1974607025.html

тюменская область

тюмень

тюменский район

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тюменская область, тюмень, тюменский район