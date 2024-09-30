https://ria.ru/20240930/semya-1975552669.html
На нацпроект "Семья" хотят направить более 2,83 триллиона рублей
На нацпроект "Семья" хотят направить более 2,83 триллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На нацпроект "Семья" хотят направить более 2,83 триллиона рублей
Финансирование национального проекта "Семья" на 2025 год составит более 2,83 триллиона рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:47
2024-09-30T15:47
2024-09-30T21:36
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Семья" на 2025 год составит более 2,83 триллиона рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Семья" запланированы в 2025 году в объеме 2 832 888,1 млн рублей, в 2026 году - 2 883 377,3 млн рублей, в 2027 году - 2 843 674,6 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945391031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, общество, россия
Экономика, Общество, Россия
На нацпроект "Семья" хотят направить более 2,83 триллиона рублей
Финансирование нацпроекта "Семья" на 2025 г может составить более 2,83 трлн руб
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Семья" на 2025 год составит более 2,83 триллиона рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Семья" запланированы в 2025 году в объеме 2 832 888,1 млн рублей, в 2026 году - 2 883 377,3 млн рублей, в 2027 году - 2 843 674,6 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.