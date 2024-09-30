https://ria.ru/20240930/sberbank-1975401362.html
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев - РИА Новости, 30.09.2024
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев
Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам сроком на 7-9 месяцев до 20% годовых как на новые деньги, так и на те средства, которые уже были на вкладах в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:07
2024-09-30T03:07
2024-09-30T03:11
экономика
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам сроком на 7-9 месяцев до 20% годовых как на новые деньги, так и на те средства, которые уже были на вкладах в банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Теперь в Сбере можно оформить вклад со ставкой 20% годовых на 7-9 месяцев как на новые деньги с линейкой "Лучший%", так и на те средства, которые уже были на вкладах в Сбере с линейкой СберВклад", - говорится в сообщении. Отмечается, что по линейке "СберВклад" ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: от 7 до 9 месяцев - до 20% годовых, от 3 до 6 месяцев - до 18,5% годовых, от 10 месяцев до 1 года - до 18% годовых. "Самую выгодную ставку по "СберВкладу" получают зарплатные клиенты, пенсионеры, а также все, кто тратит по картам Сбера 30 тысяч рублей в месяц и имеют подписку "СберПрайм", - указывается в сообщении. Также сообщается, что клиенты премиальной карты "Сбер Первый" имеют возможность получить ставку 21% годовых на сроках 7-9 месяцев по линейкам "СберВклад" и "Лучший%", для владельцев пакета услуг "СберПремьер" максимальная ставка достигает 20,5% годовых на тех же сроках. "Сбербанк с начала года привлек на 18,2% больше средств физических лиц на депозиты, чем годом ранее. Портфель средств физических лиц в Сбербанке на 26 сентября составляет 25,6 триллиона рублей", - прокомментировал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
https://ria.ru/20240911/sberbank-1972027998.html
https://ria.ru/20240905/sberbank-1970783053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, сбер
Экономика, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев
Сбер повысил максимальную ставку по вкладам на 7-9 месяцев до 20 процентов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам сроком на 7-9 месяцев до 20% годовых как на новые деньги, так и на те средства, которые уже были на вкладах в банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Теперь в Сбере можно оформить вклад со ставкой 20% годовых на 7-9 месяцев как на новые деньги с линейкой "Лучший%", так и на те средства, которые уже были на вкладах в Сбере с линейкой СберВклад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по линейке "СберВклад" ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: от 7 до 9 месяцев - до 20% годовых, от 3 до 6 месяцев - до 18,5% годовых, от 10 месяцев до 1 года - до 18% годовых.
"Самую выгодную ставку по "СберВкладу" получают зарплатные клиенты, пенсионеры, а также все, кто тратит по картам Сбера
30 тысяч рублей в месяц и имеют подписку "СберПрайм", - указывается в сообщении.
Также сообщается, что клиенты премиальной карты "Сбер Первый" имеют возможность получить ставку 21% годовых на сроках 7-9 месяцев по линейкам "СберВклад" и "Лучший%", для владельцев пакета услуг "СберПремьер" максимальная ставка достигает 20,5% годовых на тех же сроках.
"Сбербанк с начала года привлек на 18,2% больше средств физических лиц на депозиты, чем годом ранее. Портфель средств физических лиц в Сбербанке на 26 сентября составляет 25,6 триллиона рублей", - прокомментировал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.