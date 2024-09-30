https://ria.ru/20240930/sberbank-1975401362.html

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев - РИА Новости, 30.09.2024

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев

Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам сроком на 7-9 месяцев до 20% годовых как на новые деньги, так и на те средства, которые уже были на вкладах в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:07

2024-09-30T03:07

2024-09-30T03:11

экономика

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам сроком на 7-9 месяцев до 20% годовых как на новые деньги, так и на те средства, которые уже были на вкладах в банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Теперь в Сбере можно оформить вклад со ставкой 20% годовых на 7-9 месяцев как на новые деньги с линейкой "Лучший%", так и на те средства, которые уже были на вкладах в Сбере с линейкой СберВклад", - говорится в сообщении. Отмечается, что по линейке "СберВклад" ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: от 7 до 9 месяцев - до 20% годовых, от 3 до 6 месяцев - до 18,5% годовых, от 10 месяцев до 1 года - до 18% годовых. "Самую выгодную ставку по "СберВкладу" получают зарплатные клиенты, пенсионеры, а также все, кто тратит по картам Сбера 30 тысяч рублей в месяц и имеют подписку "СберПрайм", - указывается в сообщении. Также сообщается, что клиенты премиальной карты "Сбер Первый" имеют возможность получить ставку 21% годовых на сроках 7-9 месяцев по линейкам "СберВклад" и "Лучший%", для владельцев пакета услуг "СберПремьер" максимальная ставка достигает 20,5% годовых на тех же сроках. "Сбербанк с начала года привлек на 18,2% больше средств физических лиц на депозиты, чем годом ранее. Портфель средств физических лиц в Сбербанке на 26 сентября составляет 25,6 триллиона рублей", - прокомментировал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

https://ria.ru/20240911/sberbank-1972027998.html

https://ria.ru/20240905/sberbank-1970783053.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сбербанк россии, сбер