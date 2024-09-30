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Постпреды ЕС утвердят новый режим санкций против России - РИА Новости, 30.09.2024
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11:18 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/sanktsii-1975457466.html
Постпреды ЕС утвердят новый режим санкций против России
Постпреды ЕС утвердят новый режим санкций против России - РИА Новости, 30.09.2024
Постпреды ЕС утвердят новый режим санкций против России
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании 2 октября намерены утвердить новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:18
2024-09-30T11:18
россия
брюссель
украина
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании 2 октября намерены утвердить новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", следует из повестки заседания. Заседание постпредов пройдет 2 октября в 9.00 по местному времени (10.00 мск). "Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью России. Утверждение", - говорится в документе. Решение постоянных представителей затем должно быть утверждено на министерском уровне. Пока речь идет только непосредственно о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные" списки. Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки для введения санкционных ограничений. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240930/germanija-1975414037.html
https://ria.ru/20240929/avstriya-1975371300.html
https://ria.ru/20240315/sanktsi-1933300372.html
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россия, брюссель, украина, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, экономика, в мире
Россия, Брюссель, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, В мире
Постпреды ЕС утвердят новый режим санкций против России

Постпреды стран ЕС утвердят новый режим санкций против России 2 октября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании 2 октября намерены утвердить новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", следует из повестки заседания.
Заседание постпредов пройдет 2 октября в 9.00 по местному времени (10.00 мск).
Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России
Вчера, 07:19
"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью России. Утверждение", - говорится в документе.
Решение постоянных представителей затем должно быть утверждено на министерском уровне. Пока речь идет только непосредственно о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные" списки. Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки для введения санкционных ограничений.
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступает перед сторонниками партии - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия
29 сентября, 18:39
После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций
15 марта, 17:10
 
РоссияБрюссельУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияЭкономикаВ мире
 
 
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