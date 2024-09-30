https://ria.ru/20240930/saldo-1975415452.html

Сальдо назвал главное достижение Херсонской области за год

Сальдо назвал главное достижение Херсонской области за год - РИА Новости, 30.09.2024

Сальдо назвал главное достижение Херсонской области за год

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал главным достижением региона за минувший год окончательную интеграцию во все сферы жизни России, дальше, по... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:43

2024-09-30T07:43

2024-09-30T07:43

россия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал главным достижением региона за минувший год окончательную интеграцию во все сферы жизни России, дальше, по его словам, только поступательное развитие. Два года назад, 30 сентября 2022 года, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после проведённых референдумов официально вошли в состав России. "Главное, что за прошедший год Херсонская область окончательно интегрировалась во все сферы жизни России. Это система государственного управления, социальное обеспечение, образование, медицина, культура", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, очень многое достигнуто и в материальной сфере. "Ремонтируются дороги, водопроводные, тепловые и электрические сети. Заработала экономика, в частности — свободная экономическая зона. Ещё есть много проблемных вопросов и недоработок, но главное сделано. Дальше только поступательное развитие", - подчеркнул губернатор. По словам Сальдо, в регионе уже запущенно строительство жилья на территориях Генического и Скадовского муниципальных округов. "Предусматривается строительство нового жилья в существующих границах городов, там, где сосредоточен основной спрос населения. Развитие жилищного строительства в прибрежной зоне создаст образ морских южных городов, ярких, солнечных и жизнерадостных. Также это позволит вовлечь смежные отрасли в экономическую деятельность при реализации строительных проектов", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20240930/saldo-1975401893.html

https://realty.ria.ru/20240924/khusnullin-1974380480.html

https://ria.ru/20240905/saldo-1970671555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, общество