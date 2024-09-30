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Сальдо назвал главное достижение Херсонской области за год - РИА Новости, 30.09.2024
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07:43 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/saldo-1975415452.html
Сальдо назвал главное достижение Херсонской области за год
Сальдо назвал главное достижение Херсонской области за год - РИА Новости, 30.09.2024
Сальдо назвал главное достижение Херсонской области за год
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал главным достижением региона за минувший год окончательную интеграцию во все сферы жизни России, дальше, по... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:43
2024-09-30T07:43
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал главным достижением региона за минувший год окончательную интеграцию во все сферы жизни России, дальше, по его словам, только поступательное развитие. Два года назад, 30 сентября 2022 года, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после проведённых референдумов официально вошли в состав России. "Главное, что за прошедший год Херсонская область окончательно интегрировалась во все сферы жизни России. Это система государственного управления, социальное обеспечение, образование, медицина, культура", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, очень многое достигнуто и в материальной сфере. "Ремонтируются дороги, водопроводные, тепловые и электрические сети. Заработала экономика, в частности — свободная экономическая зона. Ещё есть много проблемных вопросов и недоработок, но главное сделано. Дальше только поступательное развитие", - подчеркнул губернатор. По словам Сальдо, в регионе уже запущенно строительство жилья на территориях Генического и Скадовского муниципальных округов. "Предусматривается строительство нового жилья в существующих границах городов, там, где сосредоточен основной спрос населения. Развитие жилищного строительства в прибрежной зоне создаст образ морских южных городов, ярких, солнечных и жизнерадостных. Также это позволит вовлечь смежные отрасли в экономическую деятельность при реализации строительных проектов", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20240930/saldo-1975401893.html
https://realty.ria.ru/20240924/khusnullin-1974380480.html
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херсонская область
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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, общество
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Общество
Сальдо назвал главное достижение Херсонской области за год

Губернатор Сальдо: Херсонская область интегрировалась во все сферы жизни России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал главным достижением региона за минувший год окончательную интеграцию во все сферы жизни России, дальше, по его словам, только поступательное развитие.
Два года назад, 30 сентября 2022 года, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после проведённых референдумов официально вошли в состав России.
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"Главное, что за прошедший год Херсонская область окончательно интегрировалась во все сферы жизни России. Это система государственного управления, социальное обеспечение, образование, медицина, культура", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости.
По его словам, очень многое достигнуто и в материальной сфере.
"Ремонтируются дороги, водопроводные, тепловые и электрические сети. Заработала экономика, в частности — свободная экономическая зона. Ещё есть много проблемных вопросов и недоработок, но главное сделано. Дальше только поступательное развитие", - подчеркнул губернатор.
По словам Сальдо, в регионе уже запущенно строительство жилья на территориях Генического и Скадовского муниципальных округов.
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"Предусматривается строительство нового жилья в существующих границах городов, там, где сосредоточен основной спрос населения. Развитие жилищного строительства в прибрежной зоне создаст образ морских южных городов, ярких, солнечных и жизнерадостных. Также это позволит вовлечь смежные отрасли в экономическую деятельность при реализации строительных проектов", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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РоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоОбщество
 
 
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