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Сальдо заявил о неизбежности признания Западом новых регионов России - РИА Новости, 30.09.2024
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03:18 30.09.2024
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Сальдо заявил о неизбежности признания Западом новых регионов России
Сальдо заявил о неизбежности признания Западом новых регионов России - РИА Новости, 30.09.2024
Сальдо заявил о неизбежности признания Западом новых регионов России
Признание коллективным Западом российского статуса новых регионов России неизбежно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:18
2024-09-30T03:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Признание коллективным Западом российского статуса новых регионов России неизбежно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Два года назад - 30 сентября - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после проведенных референдумов официально вошли в состав России. "Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, и мы своего добьёмся. В новой мировой системе за Россией будут признаны все её конституционные территории", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, действия Запада дискредитировали международную правовую систему, окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240731/zapad-1963073789.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир сальдо, владимир путин
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Сальдо, Владимир Путин
Сальдо заявил о неизбежности признания Западом новых регионов России

Сальдо: в новой мировой системе признают все конституционные территории России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Признание коллективным Западом российского статуса новых регионов России неизбежно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Два года назад - 30 сентября - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после проведенных референдумов официально вошли в состав России.
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Нимченко: Запад не должны интересовать новые регионы России
31 июля, 07:45
"Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, и мы своего добьёмся. В новой мировой системе за Россией будут признаны все её конституционные территории", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, действия Запада дискредитировали международную правовую систему, окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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