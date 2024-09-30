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Владимир Сальдо: отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права

Владимир Сальдо: отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права - РИА Новости, 30.09.2024

Владимир Сальдо: отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости по случаю годовщины воссоединения региона с Россией рассказал о главных достижениях этих... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:00

2024-09-30T12:00

2024-09-30T12:00

интервью

херсонская область

владимир сальдо

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости по случаю годовщины воссоединения региона с Россией рассказал о главных достижениях этих лет, планах по освобождению оккупированного Херсона, строительстве нового жилья в прибрежной зоне, судьбе активов украинских олигархов, а также о безуспешных попытках ВСУ создать плацдарм на левом брегу Днепра. Беседовал Виктор Лященко.– Владимир Васильевич, как Херсонская область встретит вторую годовщину воссоединения с Россией?– У нас запланирован комплекс праздничных и торжественных мероприятий. Это различные встречи, выставки, собрания, патриотически игры, митинги. Мероприятия будут проходить с учетом необходимых мер безопасности, ведь вся область находится в зоне досягаемости оружия врага.– Какое главное достижение за прошедшие два года вы бы отметили?– Главное, что за прошедший год Херсонская область окончательно интегрировалась во все сферы жизни России. Это система государственного управления, социальное обеспечение, образование, медицина, культура. Очень многое достигнуто и в материальной сфере. Ремонтируются дороги, водопроводные, тепловые и электрические сети. Заработала экономика, в частности – свободная экономическая зона. Еще есть много проблемных вопросов и недоработок, но главное сделано. Дальше только поступательное развитие.– Ждут ли в регионе приезда иностранных делегаций?– Вопросы организации приема иностранных делегаций, тем более от международных организаций, находятся в компетенции высших органов власти, в частности, министерства иностранных дел России. У себя мы готовы к любым формам международного сотрудничества, лишь бы оно было во благо России и установления мира.– Заходят ли в регион крупные инвестиционные компании?– Процесс привлечения крупных инвесторов непростой, и мы над ним постоянно работаем. Уже запущенным проектом является жилищное строительство на территориях Генического и Скадовского муниципальных округов. Предусматривается строительство нового жилья в существующих границах городов, там, где сосредоточен основной спрос населения. Развитие жилищного строительства в прибрежной зоне создаст образ морских южных городов – ярких, солнечных и жизнерадостных. Также это позволит вовлечь смежные отрасли в экономическую деятельность при реализации строительных проектов.– Какие новости приходят от подполья в Херсоне? ВСУ на правом берегу Днепра готовятся больше к оборонительным или наступательным действиям?– О результатах работы подполья, которые могут быть озвучены, регулярно сообщаю. Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области. Физическая активность ВСУ на Херсонщине несколько снизилась, чего нельзя сказать об обстрелах левобережья. На правобережье противник проводит стандартные оборонительные мероприятия, однако говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится. Также не заметно подготовки к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил, например, таких, как это было при провокации в Крынках.– Продолжают ли ВСУ прощупывать возможность высадки своих формирований на Тендровской и Кинбурнской косах? Ожидаете ли новых провокаций в Черном море?– Как я уже говорил, ВСУ несколько снизили активность. Однако действия мелких групп в дельте Днепра, высадки с лодок на острова не прекращаются. Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности.– Предпринимает ли противник попытки создать плацдарм на левом берегу и если да, то на каких участках?– Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу.– Задействует ли противник истребители F-16?– Таких случаев на Херсонщине не отмечено. F-16 – это обычный самолет, не лучше и не хуже Су-27 или МиГ-29. Нет смысла говорить о нем, как об очередном "чудо-оружии" противника.– Остаются ли планы по освобождению территории Херсонской области, которая до сих пор остается под оккупацией украинских войск?– Наш Верховный главнокомандующий четко заявил, что какие-либо предпосылки к окончанию боевых действий возможны только при условии деоккупации всех конституционных территорий Российской Федерации. В том числе – Херсонской области. Отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права.– Наносят ли ВСУ удары по территории региона западным оружием?– Херсонщина испытала на себе многие виды западных вооружений: американские ракеты HIMARS, англо-французские Storm Shadow. А используемые против нас мины и снаряды – стандартные для всех стран НАТО. Чаще всего невозможно точно определить, где именно произведен тот или иной 155-миллиметровый снаряд или 120-миллиметровая мина. Однако был точно установлен факт, когда противник обстреливал Алешки из 120-миллиметровых минометов советского образца, используя мины болгарского производства.– Власти Херсонской области уже начали сбор информации о преступлениях киевского режима против гражданских на территории региона?– Нанесенный ущерб всегда учитывается. Информация о преступлениях киевского режима против мирного населения не просто собирается, а тщательно документируется. Здесь работают следователи СК РФ. Готовы сотни томов угловых дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены.– Что будет с собственностью украинских олигархов на территории области?– Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление.– Какими вы видите условия для прекращения конфликта на Украине? Готова ли Херсонская область стать площадкой для проведения переговоров?– Это сложный вопрос. Теоретически сесть за стол переговоров – это лучше, чем воевать. Однако после 1945 года в истории не было случая окончания войн путем переговоров. Да и недавние события, те же минские переговоры, показали, что Запад и его марионетки недоговороспособны. В любом случае, исходная позиция России на переговорах, как отметил наш президент, – это освобождение украинскими оккупантами всех наших территорий.– Как вы оцениваете отказ Запада признать Херсонскую область частью России?– Для нас оценки Запада все больше перестают иметь значение. Действия Запада дискредитировали международную правовую систему, окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны. Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, и мы своего добьемся. В новой мировой системе за Россией будет признаны все ее конституционные территории.– Каким видите будущее для Херсонской области? Сколько понадобится региону, чтобы стать самодостаточным?– Я вижу процветающую Херсонскую область в составе сильной и великой России. Непросто стать самодостаточными под постоянными обстрелами врага и при условиях оккупации значительной и самой промышленно развитой части области. Так что окончание боевых действий является важнейшим условием развития Херсонщины. Однако мы не ждем, а действуем. Внедряется комплекс мер по развитию промышленности и сельского хозяйства. Он направлен на то, чтобы сделать Херсонскую область местом, удобным для жизни, где люди могут достойно зарабатывать, бизнес – осуществлять масштабные проекты, а государство – получать значительные налоговые отчисления.

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974962556.html

https://ria.ru/20240924/kherson-1974505272.html

https://ria.ru/20240927/ukraina-1974981909.html

https://ria.ru/20240926/kiev-1974764690.html

https://ria.ru/20240917/estoniya-1973211167.html

херсонская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, херсонская область , владимир сальдо