Рейтинг@Mail.ru
Владимир Сальдо: отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/saldo-1975051508.html
Владимир Сальдо: отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права
Владимир Сальдо: отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права - РИА Новости, 30.09.2024
Владимир Сальдо: отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости по случаю годовщины воссоединения региона с Россией рассказал о главных достижениях этих... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:00
2024-09-30T12:00
интервью
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_61:0:3025:1667_1920x0_80_0_0_4e3cae796cc931704607dee2c5e2eac8.jpg
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости по случаю годовщины воссоединения региона с Россией рассказал о главных достижениях этих лет, планах по освобождению оккупированного Херсона, строительстве нового жилья в прибрежной зоне, судьбе активов украинских олигархов, а также о безуспешных попытках ВСУ создать плацдарм на левом брегу Днепра. Беседовал Виктор Лященко.– Владимир Васильевич, как Херсонская область встретит вторую годовщину воссоединения с Россией?– У нас запланирован комплекс праздничных и торжественных мероприятий. Это различные встречи, выставки, собрания, патриотически игры, митинги. Мероприятия будут проходить с учетом необходимых мер безопасности, ведь вся область находится в зоне досягаемости оружия врага.– Какое главное достижение за прошедшие два года вы бы отметили?– Главное, что за прошедший год Херсонская область окончательно интегрировалась во все сферы жизни России. Это система государственного управления, социальное обеспечение, образование, медицина, культура. Очень многое достигнуто и в материальной сфере. Ремонтируются дороги, водопроводные, тепловые и электрические сети. Заработала экономика, в частности – свободная экономическая зона. Еще есть много проблемных вопросов и недоработок, но главное сделано. Дальше только поступательное развитие.– Ждут ли в регионе приезда иностранных делегаций?– Вопросы организации приема иностранных делегаций, тем более от международных организаций, находятся в компетенции высших органов власти, в частности, министерства иностранных дел России. У себя мы готовы к любым формам международного сотрудничества, лишь бы оно было во благо России и установления мира.– Заходят ли в регион крупные инвестиционные компании?– Процесс привлечения крупных инвесторов непростой, и мы над ним постоянно работаем. Уже запущенным проектом является жилищное строительство на территориях Генического и Скадовского муниципальных округов. Предусматривается строительство нового жилья в существующих границах городов, там, где сосредоточен основной спрос населения. Развитие жилищного строительства в прибрежной зоне создаст образ морских южных городов – ярких, солнечных и жизнерадостных. Также это позволит вовлечь смежные отрасли в экономическую деятельность при реализации строительных проектов.– Какие новости приходят от подполья в Херсоне? ВСУ на правом берегу Днепра готовятся больше к оборонительным или наступательным действиям?– О результатах работы подполья, которые могут быть озвучены, регулярно сообщаю. Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области. Физическая активность ВСУ на Херсонщине несколько снизилась, чего нельзя сказать об обстрелах левобережья. На правобережье противник проводит стандартные оборонительные мероприятия, однако говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится. Также не заметно подготовки к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил, например, таких, как это было при провокации в Крынках.– Продолжают ли ВСУ прощупывать возможность высадки своих формирований на Тендровской и Кинбурнской косах? Ожидаете ли новых провокаций в Черном море?– Как я уже говорил, ВСУ несколько снизили активность. Однако действия мелких групп в дельте Днепра, высадки с лодок на острова не прекращаются. Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности.– Предпринимает ли противник попытки создать плацдарм на левом берегу и если да, то на каких участках?– Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу.– Задействует ли противник истребители F-16?– Таких случаев на Херсонщине не отмечено. F-16 – это обычный самолет, не лучше и не хуже Су-27 или МиГ-29. Нет смысла говорить о нем, как об очередном "чудо-оружии" противника.– Остаются ли планы по освобождению территории Херсонской области, которая до сих пор остается под оккупацией украинских войск?– Наш Верховный главнокомандующий четко заявил, что какие-либо предпосылки к окончанию боевых действий возможны только при условии деоккупации всех конституционных территорий Российской Федерации. В том числе – Херсонской области. Отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права.– Наносят ли ВСУ удары по территории региона западным оружием?– Херсонщина испытала на себе многие виды западных вооружений: американские ракеты HIMARS, англо-французские Storm Shadow. А используемые против нас мины и снаряды – стандартные для всех стран НАТО. Чаще всего невозможно точно определить, где именно произведен тот или иной 155-миллиметровый снаряд или 120-миллиметровая мина. Однако был точно установлен факт, когда противник обстреливал Алешки из 120-миллиметровых минометов советского образца, используя мины болгарского производства.– Власти Херсонской области уже начали сбор информации о преступлениях киевского режима против гражданских на территории региона?– Нанесенный ущерб всегда учитывается. Информация о преступлениях киевского режима против мирного населения не просто собирается, а тщательно документируется. Здесь работают следователи СК РФ. Готовы сотни томов угловых дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены.– Что будет с собственностью украинских олигархов на территории области?– Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление.– Какими вы видите условия для прекращения конфликта на Украине? Готова ли Херсонская область стать площадкой для проведения переговоров?– Это сложный вопрос. Теоретически сесть за стол переговоров – это лучше, чем воевать. Однако после 1945 года в истории не было случая окончания войн путем переговоров. Да и недавние события, те же минские переговоры, показали, что Запад и его марионетки недоговороспособны. В любом случае, исходная позиция России на переговорах, как отметил наш президент, – это освобождение украинскими оккупантами всех наших территорий.– Как вы оцениваете отказ Запада признать Херсонскую область частью России?– Для нас оценки Запада все больше перестают иметь значение. Действия Запада дискредитировали международную правовую систему, окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны. Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, и мы своего добьемся. В новой мировой системе за Россией будет признаны все ее конституционные территории.– Каким видите будущее для Херсонской области? Сколько понадобится региону, чтобы стать самодостаточным?– Я вижу процветающую Херсонскую область в составе сильной и великой России. Непросто стать самодостаточными под постоянными обстрелами врага и при условиях оккупации значительной и самой промышленно развитой части области. Так что окончание боевых действий является важнейшим условием развития Херсонщины. Однако мы не ждем, а действуем. Внедряется комплекс мер по развитию промышленности и сельского хозяйства. Он направлен на то, чтобы сделать Херсонскую область местом, удобным для жизни, где люди могут достойно зарабатывать, бизнес – осуществлять масштабные проекты, а государство – получать значительные налоговые отчисления.
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974962556.html
https://ria.ru/20240924/kherson-1974505272.html
https://ria.ru/20240927/ukraina-1974981909.html
https://ria.ru/20240926/kiev-1974764690.html
https://ria.ru/20240917/estoniya-1973211167.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_ea8b9421fa211afd23e5552d609c7e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью, херсонская область , владимир сальдо
Интервью, Херсонская область , Владимир Сальдо

Владимир Сальдо: отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости по случаю годовщины воссоединения региона с Россией рассказал о главных достижениях этих лет, планах по освобождению оккупированного Херсона, строительстве нового жилья в прибрежной зоне, судьбе активов украинских олигархов, а также о безуспешных попытках ВСУ создать плацдарм на левом брегу Днепра. Беседовал Виктор Лященко.
– Владимир Васильевич, как Херсонская область встретит вторую годовщину воссоединения с Россией?
– У нас запланирован комплекс праздничных и торжественных мероприятий. Это различные встречи, выставки, собрания, патриотически игры, митинги. Мероприятия будут проходить с учетом необходимых мер безопасности, ведь вся область находится в зоне досягаемости оружия врага.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Белый дом оставил за Зеленским право решать вопрос об уступке территорий
26 сентября, 23:51
– Какое главное достижение за прошедшие два года вы бы отметили?
– Главное, что за прошедший год Херсонская область окончательно интегрировалась во все сферы жизни России. Это система государственного управления, социальное обеспечение, образование, медицина, культура. Очень многое достигнуто и в материальной сфере. Ремонтируются дороги, водопроводные, тепловые и электрические сети. Заработала экономика, в частности – свободная экономическая зона. Еще есть много проблемных вопросов и недоработок, но главное сделано. Дальше только поступательное развитие.
– Ждут ли в регионе приезда иностранных делегаций?
– Вопросы организации приема иностранных делегаций, тем более от международных организаций, находятся в компетенции высших органов власти, в частности, министерства иностранных дел России. У себя мы готовы к любым формам международного сотрудничества, лишь бы оно было во благо России и установления мира.
– Заходят ли в регион крупные инвестиционные компании?
– Процесс привлечения крупных инвесторов непростой, и мы над ним постоянно работаем. Уже запущенным проектом является жилищное строительство на территориях Генического и Скадовского муниципальных округов. Предусматривается строительство нового жилья в существующих границах городов, там, где сосредоточен основной спрос населения. Развитие жилищного строительства в прибрежной зоне создаст образ морских южных городов – ярких, солнечных и жизнерадостных. Также это позволит вовлечь смежные отрасли в экономическую деятельность при реализации строительных проектов.
– Какие новости приходят от подполья в Херсоне? ВСУ на правом берегу Днепра готовятся больше к оборонительным или наступательным действиям?
– О результатах работы подполья, которые могут быть озвучены, регулярно сообщаю. Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области. Физическая активность ВСУ на Херсонщине несколько снизилась, чего нельзя сказать об обстрелах левобережья. На правобережье противник проводит стандартные оборонительные мероприятия, однако говорить о строительстве мощных фортификаций не приходится. Также не заметно подготовки к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил, например, таких, как это было при провокации в Крынках.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Херсоне поразили группу украинских операторов БПЛА
24 сентября, 21:10
– Продолжают ли ВСУ прощупывать возможность высадки своих формирований на Тендровской и Кинбурнской косах? Ожидаете ли новых провокаций в Черном море?
– Как я уже говорил, ВСУ несколько снизили активность. Однако действия мелких групп в дельте Днепра, высадки с лодок на острова не прекращаются. Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу самоубийц мы не имеем права. Наши воины не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности.
– Предпринимает ли противник попытки создать плацдарм на левом берегу и если да, то на каких участках?
– Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу.
– Задействует ли противник истребители F-16?
– Таких случаев на Херсонщине не отмечено. F-16 – это обычный самолет, не лучше и не хуже Су-27 или МиГ-29. Нет смысла говорить о нем, как об очередном "чудо-оружии" противника.
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
27 сентября, 08:03
– Остаются ли планы по освобождению территории Херсонской области, которая до сих пор остается под оккупацией украинских войск?
– Наш Верховный главнокомандующий четко заявил, что какие-либо предпосылки к окончанию боевых действий возможны только при условии деоккупации всех конституционных территорий Российской Федерации. В том числе – Херсонской области. Отказаться от освобождения своей земли мы не имеем права.
– Наносят ли ВСУ удары по территории региона западным оружием?
– Херсонщина испытала на себе многие виды западных вооружений: американские ракеты HIMARS, англо-французские Storm Shadow. А используемые против нас мины и снаряды – стандартные для всех стран НАТО. Чаще всего невозможно точно определить, где именно произведен тот или иной 155-миллиметровый снаряд или 120-миллиметровая мина. Однако был точно установлен факт, когда противник обстреливал Алешки из 120-миллиметровых минометов советского образца, используя мины болгарского производства.
– Власти Херсонской области уже начали сбор информации о преступлениях киевского режима против гражданских на территории региона?
– Нанесенный ущерб всегда учитывается. Информация о преступлениях киевского режима против мирного населения не просто собирается, а тщательно документируется. Здесь работают следователи СК РФ. Готовы сотни томов угловых дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года
26 сентября, 10:12
– Что будет с собственностью украинских олигархов на территории области?
– Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление.
– Какими вы видите условия для прекращения конфликта на Украине? Готова ли Херсонская область стать площадкой для проведения переговоров?
– Это сложный вопрос. Теоретически сесть за стол переговоров – это лучше, чем воевать. Однако после 1945 года в истории не было случая окончания войн путем переговоров. Да и недавние события, те же минские переговоры, показали, что Запад и его марионетки недоговороспособны. В любом случае, исходная позиция России на переговорах, как отметил наш президент, – это освобождение украинскими оккупантами всех наших территорий.
– Как вы оцениваете отказ Запада признать Херсонскую область частью России?
– Для нас оценки Запада все больше перестают иметь значение. Действия Запада дискредитировали международную правовую систему, окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны. Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, и мы своего добьемся. В новой мировой системе за Россией будет признаны все ее конституционные территории.
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины
17 сентября, 16:42
– Каким видите будущее для Херсонской области? Сколько понадобится региону, чтобы стать самодостаточным?
– Я вижу процветающую Херсонскую область в составе сильной и великой России. Непросто стать самодостаточными под постоянными обстрелами врага и при условиях оккупации значительной и самой промышленно развитой части области. Так что окончание боевых действий является важнейшим условием развития Херсонщины. Однако мы не ждем, а действуем. Внедряется комплекс мер по развитию промышленности и сельского хозяйства. Он направлен на то, чтобы сделать Херсонскую область местом, удобным для жизни, где люди могут достойно зарабатывать, бизнес – осуществлять масштабные проекты, а государство – получать значительные налоговые отчисления.
 
ИнтервьюХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала