Рейтинг@Mail.ru
"Репортеры без границ" заявили о популярности RT в Латинской Америке - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 30.09.2024 (обновлено: 21:18 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/rt-1975602583.html
"Репортеры без границ" заявили о популярности RT в Латинской Америке
"Репортеры без границ" заявили о популярности RT в Латинской Америке - РИА Новости, 30.09.2024
"Репортеры без границ" заявили о популярности RT в Латинской Америке
Телеканал RT пользуется популярностью среди жителей Латинской Америки, а его сайт RT Balkans широко цитируется СМИ на Балканах, заявила международная... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:24
2024-09-30T21:18
россия
репортеры без границ
сергей лавров
латинская америка
сербия
google
сша
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972615916_142:0:3251:1749_1920x0_80_0_0_d16254918070df64bdc26157c13ff425.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал RT пользуется популярностью среди жителей Латинской Америки, а его сайт RT Balkans широко цитируется СМИ на Балканах, заявила международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF)."RT — &lt;...&gt; это популярный телевизионный канал в Латинской Америке с редакционной линией, которая противостоит влиянию США в регионе. Это российское государственное СМИ создало стратегические союзы со СМИ стран Латинской Америки, аналитическими центрами и научными институтами", — говорится в сообщении.Как отметили в RSF, материалы RT также широко цитируются средствами массовой информации на Балканах, а именно в Сербии. Граждане этой страны позитивно относятся к России, с которой их связывают славянская культура и православие. "Авторитет России в Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии очевиден", — считают в организации.Кроме того, "Репортеры без границ" признали, что жители Евросоюза находят способы смотреть и читать RT, несмотря на санкции.США и Европа против российских СМИПосле начала спецоперации на Украине против России ввели множество ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Их страницы недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, а каналы на YouTube и платформах Meta* подверглись цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с названными медиа, получили ярлык "СМИ, аффилированных с российским правительством". В июне ЕС ввел 14-й пакет санкций, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых медиа, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Москва в ответ ограничила вещание на территории России для 81 СМИ из более чем 20 европейских стран.Кроме того, Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, ее заместителей и других сотрудников телеканала. Госдеп также ужесточил условия работы "России сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. А министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США тоталитаризмом в чистом виде.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240929/frantsiya-1975334728.html
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240925/gosdep-1974716341.html
https://ria.ru/20240927/simonyan-1974968395.html
россия
латинская америка
сербия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972615916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4550976621ea4d0953c419e84d74e106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, репортеры без границ, сергей лавров, латинская америка, сербия, google, сша, маргарита симоньян, мария захарова, государственный департамент сша, в мире
Россия, Репортеры без границ, Сергей Лавров, Латинская Америка, Сербия, Google, США, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Государственный департамент США, В мире
"Репортеры без границ" заявили о популярности RT в Латинской Америке

RSF: RT популярен в Латинской Америке и широко цитируется СМИ на Балканах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Офис телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал RT пользуется популярностью среди жителей Латинской Америки, а его сайт RT Balkans широко цитируется СМИ на Балканах, заявила международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF).
"RT — <...> это популярный телевизионный канал в Латинской Америке с редакционной линией, которая противостоит влиянию США в регионе. Это российское государственное СМИ создало стратегические союзы со СМИ стран Латинской Америки, аналитическими центрами и научными институтами", — говорится в сообщении.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Пугающий эпизод": во Франции забили тревогу из-за инцидента с RT
29 сентября, 12:44
Как отметили в RSF, материалы RT также широко цитируются средствами массовой информации на Балканах, а именно в Сербии. Граждане этой страны позитивно относятся к России, с которой их связывают славянская культура и православие.
"Авторитет России в Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии очевиден", — считают в организации.
Кроме того, "Репортеры без границ" признали, что жители Евросоюза находят способы смотреть и читать RT, несмотря на санкции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Штаты определились со своим главным врагом
14 сентября, 08:00

США и Европа против российских СМИ

После начала спецоперации на Украине против России ввели множество ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Их страницы недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, а каналы на YouTube и платформах Meta* подверглись цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с названными медиа, получили ярлык "СМИ, аффилированных с российским правительством".
В июне ЕС ввел 14-й пакет санкций, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых медиа, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Москва в ответ ограничила вещание на территории России для 81 СМИ из более чем 20 европейских стран.
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Госдепе перепутали RT и "Россию сегодня"
25 сентября, 22:03
Кроме того, Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, ее заместителей и других сотрудников телеканала.
Госдеп также ужесточил условия работы "России сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. А министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США тоталитаризмом в чистом виде.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе
27 сентября, 02:06
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияРепортеры без границСергей ЛавровЛатинская АмерикаСербияGoogleСШАМаргарита СимоньянМария ЗахароваГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала