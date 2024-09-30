https://ria.ru/20240930/rt-1975602583.html

"Репортеры без границ" заявили о популярности RT в Латинской Америке

"Репортеры без границ" заявили о популярности RT в Латинской Америке - РИА Новости, 30.09.2024

"Репортеры без границ" заявили о популярности RT в Латинской Америке

Телеканал RT пользуется популярностью среди жителей Латинской Америки, а его сайт RT Balkans широко цитируется СМИ на Балканах, заявила международная... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:24

2024-09-30T19:24

2024-09-30T21:18

россия

репортеры без границ

сергей лавров

латинская америка

сербия

google

сша

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972615916_142:0:3251:1749_1920x0_80_0_0_d16254918070df64bdc26157c13ff425.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал RT пользуется популярностью среди жителей Латинской Америки, а его сайт RT Balkans широко цитируется СМИ на Балканах, заявила международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF)."RT — <...> это популярный телевизионный канал в Латинской Америке с редакционной линией, которая противостоит влиянию США в регионе. Это российское государственное СМИ создало стратегические союзы со СМИ стран Латинской Америки, аналитическими центрами и научными институтами", — говорится в сообщении.Как отметили в RSF, материалы RT также широко цитируются средствами массовой информации на Балканах, а именно в Сербии. Граждане этой страны позитивно относятся к России, с которой их связывают славянская культура и православие. "Авторитет России в Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии очевиден", — считают в организации.Кроме того, "Репортеры без границ" признали, что жители Евросоюза находят способы смотреть и читать RT, несмотря на санкции.США и Европа против российских СМИПосле начала спецоперации на Украине против России ввели множество ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Их страницы недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, а каналы на YouTube и платформах Meta* подверглись цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с названными медиа, получили ярлык "СМИ, аффилированных с российским правительством". В июне ЕС ввел 14-й пакет санкций, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых медиа, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Москва в ответ ограничила вещание на территории России для 81 СМИ из более чем 20 европейских стран.Кроме того, Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, ее заместителей и других сотрудников телеканала. Госдеп также ужесточил условия работы "России сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. А министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США тоталитаризмом в чистом виде.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240929/frantsiya-1975334728.html

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

https://ria.ru/20240925/gosdep-1974716341.html

https://ria.ru/20240927/simonyan-1974968395.html

россия

латинская америка

сербия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, репортеры без границ, сергей лавров, латинская америка, сербия, google, сша, маргарита симоньян, мария захарова, государственный департамент сша, в мире