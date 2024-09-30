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Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2024
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09:05 30.09.2024 (обновлено: 10:14 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2024
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
Президент Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:05
2024-09-30T10:14
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
владимир путин
россия
херсонская область
общество
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией."Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что Россия не бросила своих братьев и сестер и пыталась достичь мирного разрешения конфликта. Но эти переговоры закончились обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию и военный плацдарм, нацеленный на Россию. &quot;Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке&quot;.По словам президента, как цели рассматривались не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость специальной военной операции, отметил Путин.Он поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость, за сохранение духовных ценностей, исторической памяти и прежде всего великой любви к Отечеству. "Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", — добавил Путин.По его словам, эти чувства дают силы участникам специальной военной операции, которые, сражаясь в Донбассе и Новороссии, на курских, белгородских и брянских рубежах, защищают всю Россию.Сейчас на освобожденных территориях активно идет восстановление, там строятся дома, больницы, школы и детские сады, напомнил президент. Он отметил, что в этой работе участвуют все российские регионы, и обратил внимание на вклад крупного и малого бизнеса, волонтеров, общественных и религиозных организаций, парламентских партий.&quot;Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты&quot;.В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.
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донецкая народная республика
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353
60
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60
Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
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донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, владимир путин, россия, херсонская область , общество
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Общество

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
"Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", — сказал он.
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День воссоединения новых регионов с Россией
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Глава государства подчеркнул, что Россия не бросила своих братьев и сестер и пыталась достичь мирного разрешения конфликта. Но эти переговоры закончились обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию и военный плацдарм, нацеленный на Россию.
«

"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
По словам президента, как цели рассматривались не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость специальной военной операции, отметил Путин.
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Он поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость, за сохранение духовных ценностей, исторической памяти и прежде всего великой любви к Отечеству.
«
"Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", — добавил Путин.
По его словам, эти чувства дают силы участникам специальной военной операции, которые, сражаясь в Донбассе и Новороссии, на курских, белгородских и брянских рубежах, защищают всю Россию.
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Сейчас на освобожденных территориях активно идет восстановление, там строятся дома, больницы, школы и детские сады, напомнил президент. Он отметил, что в этой работе участвуют все российские регионы, и обратил внимание на вклад крупного и малого бизнеса, волонтеров, общественных и религиозных организаций, парламентских партий.
«

"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.
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