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Рособрнадзор может подключиться к решению вопроса об окладах педагогов - РИА Новости, 30.09.2024
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13:01 30.09.2024 (обновлено: 13:18 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/rosobrnadzor-1975497522.html
Рособрнадзор может подключиться к решению вопроса об окладах педагогов
Рособрнадзор может подключиться к решению вопроса об окладах педагогов - РИА Новости, 30.09.2024
Рособрнадзор может подключиться к решению вопроса об окладах педагогов
Рособрнадзор готов подключиться к решению вопроса об окладах педагогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:01
2024-09-30T13:18
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
социальный навигатор
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рособрнадзор готов подключиться к решению вопроса об окладах педагогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в СМИ сообщалось, что профсоюз работников системы образования "Учитель" готовит обращение в Рособрнадзор по вопросу занижения окладов педагогов ниже уровня МРОТ при добавлении доплат и выплат за дополнительную работу. "Рособрнадзор готов подключиться к решению сложившейся ситуации в том случае, если упомянутое обращение поступит в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Ведомство готово оперативно проинформировать региональные органы управления образованием и прокуратуры", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что трудовые отношения, в том числе урегулирование финансовых вопросов, – компетенция Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) и министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. "Именно Роструд является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере труда и занятости. Кроме того, задачи надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, а также за исполнением законов и нормативно-правовых актов на территории государства осуществляют органы прокуратуры", - добавили в Рособрнадзоре.
https://realty.ria.ru/20240930/stroitelstvo-1975493556.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральная служба по труду и занятости (роструд), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Социальный навигатор, СН_Образование

Рособрнадзор может подключиться к решению вопроса об окладах педагогов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель английского языка в классе
Учитель английского языка в классе - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель английского языка в классе . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рособрнадзор готов подключиться к решению вопроса об окладах педагогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ сообщалось, что профсоюз работников системы образования "Учитель" готовит обращение в Рособрнадзор по вопросу занижения окладов педагогов ниже уровня МРОТ при добавлении доплат и выплат за дополнительную работу.
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"Рособрнадзор готов подключиться к решению сложившейся ситуации в том случае, если упомянутое обращение поступит в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Ведомство готово оперативно проинформировать региональные органы управления образованием и прокуратуры", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что трудовые отношения, в том числе урегулирование финансовых вопросов, – компетенция Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) и министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
"Именно Роструд является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере труда и занятости. Кроме того, задачи надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, а также за исполнением законов и нормативно-правовых актов на территории государства осуществляют органы прокуратуры", - добавили в Рособрнадзоре.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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