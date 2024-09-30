https://ria.ru/20240930/rosobrnadzor-1975497522.html

Рособрнадзор может подключиться к решению вопроса об окладах педагогов

Рособрнадзор может подключиться к решению вопроса об окладах педагогов - РИА Новости, 30.09.2024

Рособрнадзор может подключиться к решению вопроса об окладах педагогов

Рособрнадзор готов подключиться к решению вопроса об окладах педагогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:01

2024-09-30T13:01

2024-09-30T13:18

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рособрнадзор готов подключиться к решению вопроса об окладах педагогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в СМИ сообщалось, что профсоюз работников системы образования "Учитель" готовит обращение в Рособрнадзор по вопросу занижения окладов педагогов ниже уровня МРОТ при добавлении доплат и выплат за дополнительную работу. "Рособрнадзор готов подключиться к решению сложившейся ситуации в том случае, если упомянутое обращение поступит в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Ведомство готово оперативно проинформировать региональные органы управления образованием и прокуратуры", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что трудовые отношения, в том числе урегулирование финансовых вопросов, – компетенция Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) и министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. "Именно Роструд является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере труда и занятости. Кроме того, задачи надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, а также за исполнением законов и нормативно-правовых актов на территории государства осуществляют органы прокуратуры", - добавили в Рособрнадзоре.

https://realty.ria.ru/20240930/stroitelstvo-1975493556.html

https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральная служба по труду и занятости (роструд), социальный навигатор, сн_образование