https://ria.ru/20240930/roskomnadzor-1975509884.html
Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы
Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы - РИА Новости, 30.09.2024
Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы
Информация о способах обхода блокировок относится к противоправным сведениям и запрещена к распространению на территории РФ, поэтому Роскомнадзор регулярно... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:45
2024-09-30T13:45
2024-09-30T13:45
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технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Информация о способах обхода блокировок относится к противоправным сведениям и запрещена к распространению на территории РФ, поэтому Роскомнадзор регулярно добавляет VPN-сервисы из магазинов приложений в реестр запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Статьей 15.1 закона №149-ФЗ установлено, что информация о способах обхода блокировок, (относящаяся - ред.) к противоправным сведениям, запрещена к распространению в РФ. Критерии оценки в интернете таких материалов утверждены приказом ведомства. ... Роскомнадзор регулярно вносит ссылки на размещаемые в магазинах приложений VPN-сервисы в Единый реестр запрещенной информации и направляет требования ограничить доступ к противоправному контенту", - сказали в Роскомнадзоре. Там уточнили, что к запрещенной информации относятся как сведения о способах обхода блокировок такой информации, так и сами средства, предназначенные для обхода блокировок, а также реклама этих сервисов. Если магазин приложений не выполнил требования Роскомнадзора и не удалил VPN-сервисы со своей площадки, его владельца привлекают к административной ответственности, отметили в ведомстве. "За несвоевременное удаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает наложение административного штрафа по статье 13.41 КоАП РФ. Для юридических лиц размер штрафа составляет от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", - напомнили в Роскомнадзоре.
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы
Роскомнадзор: информация о способах обхода блокировок является противоправной
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Информация о способах обхода блокировок относится к противоправным сведениям и запрещена к распространению на территории РФ, поэтому Роскомнадзор регулярно добавляет VPN-сервисы из магазинов приложений в реестр запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Статьей 15.1 закона №149-ФЗ установлено, что информация о способах обхода блокировок, (относящаяся - ред.) к противоправным сведениям, запрещена к распространению в РФ. Критерии оценки в интернете таких материалов утверждены приказом ведомства. ... Роскомнадзор регулярно вносит ссылки на размещаемые в магазинах приложений VPN-сервисы в Единый реестр запрещенной информации и направляет требования ограничить доступ к противоправному контенту", - сказали в Роскомнадзоре.
Там уточнили, что к запрещенной информации относятся как сведения о способах обхода блокировок такой информации, так и сами средства, предназначенные для обхода блокировок, а также реклама этих сервисов.
Если магазин приложений не выполнил требования Роскомнадзора и не удалил VPN-сервисы со своей площадки, его владельца привлекают к административной ответственности, отметили в ведомстве.
"За несвоевременное удаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает наложение административного штрафа по статье 13.41 КоАП РФ. Для юридических лиц размер штрафа составляет от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", - напомнили в Роскомнадзоре.