https://ria.ru/20240930/roskomnadzor-1975509884.html

Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы

Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы - РИА Новости, 30.09.2024

Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы

Информация о способах обхода блокировок относится к противоправным сведениям и запрещена к распространению на территории РФ, поэтому Роскомнадзор регулярно... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:45

2024-09-30T13:45

2024-09-30T13:45

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/25/1497172593_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_06a1ae2829ee923a06cc1a575408c3d5.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Информация о способах обхода блокировок относится к противоправным сведениям и запрещена к распространению на территории РФ, поэтому Роскомнадзор регулярно добавляет VPN-сервисы из магазинов приложений в реестр запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Статьей 15.1 закона №149-ФЗ установлено, что информация о способах обхода блокировок, (относящаяся - ред.) к противоправным сведениям, запрещена к распространению в РФ. Критерии оценки в интернете таких материалов утверждены приказом ведомства. ... Роскомнадзор регулярно вносит ссылки на размещаемые в магазинах приложений VPN-сервисы в Единый реестр запрещенной информации и направляет требования ограничить доступ к противоправному контенту", - сказали в Роскомнадзоре. Там уточнили, что к запрещенной информации относятся как сведения о способах обхода блокировок такой информации, так и сами средства, предназначенные для обхода блокировок, а также реклама этих сервисов. Если магазин приложений не выполнил требования Роскомнадзора и не удалил VPN-сервисы со своей площадки, его владельца привлекают к административной ответственности, отметили в ведомстве. "За несвоевременное удаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает наложение административного штрафа по статье 13.41 КоАП РФ. Для юридических лиц размер штрафа составляет от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", - напомнили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20240904/youtube-1970382139.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)