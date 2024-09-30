https://ria.ru/20240930/rets--1975433651.html

РЭЦ рассказал о доступной поддержке для небольших и средних предприятий

РЭЦ рассказал о доступной поддержке для небольших и средних предприятий - РИА Новости, 30.09.2024

РЭЦ рассказал о доступной поддержке для небольших и средних предприятий

Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, эта экосистема не только обеспечивает доступ к... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:58

2024-09-30T09:58

2024-09-30T09:58

экономика

россия

индия

оаэ

российский экспортный центр (рэц)

росэксимбанк

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, эта экосистема не только обеспечивает доступ к государственным и иным услугам, но и упрощает взаимодействие между государством и бизнесом, сопровождая компанию на каждом этапе экспортной деятельности в онлайн-режиме, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Обращение на платформу "Мой экспорт" позволяет экспортеру сосредоточиться на ключевых бизнес-задачах, минимизируя рутинные и операционные процессы. Это особенно актуально для компаний сегмента МСП.На платформе для экспортеров доступны как финансовые, так и нефинансовые услуги, способствующие развитию их экспортного потенциала. Здесь для расширения экспортной деятельности компании МСП могут получать информацию о перспективных направлениях экспорта, оптимизировать издержки на логистику и расширять присутствие на зарубежных маркетплейсах", - говорится в сообщении.Так, на платформе "Мой экспорт" доступен сервис "Барьеры и требования рынков". Здесь экспортеры могут получить сведения о ввозных таможенных пошлинах зарубежных стран и нетарифных мерах, применяемых иностранными государствами в отношении товаров российского экспорта. Эта информация доступна в интерактивном формате. Востребован сервис "Поиск рынков сбыта", Сервис поможет определить код товара, к которому относится продукция, а затем посмотреть перечень перспективных направлений для наращивания поставок.Для компаний сегмента МСП будет полезна услуга "Анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой", которая доступна на сервисе "Профессионалы экспорта". Услуга оказывается на условиях софинансирования - в размере не менее 20% стоимости со стороны субъекта МСП и не более 80% оплачивает региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ).Даже опытным экспортерам важно понимать правила ведения бизнеса и делового общения в стране, куда они только собираются ввозить товары или услуги. Неверные жесты или интонация, некорректно составленное письмо могут свести на нет все усилия по выходу на новые рынки. Чтобы помочь начинающим экспортерам избежать ошибок на старте, на платформе "Мой экспорт" размещены бесплатные учебные пособия от Школы экспорта РЭЦ, которые помогут выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с потенциальными партнерами. Тематика пособий охватывает все аспекты реализации экспортного проекта, а также страновую специфику – уже сейчас доступны материалы по Индии, ОАЭ и Турции.Компании могут получить комплексные логистические услуги, включая перевозку, экспедирование, складирование. Кроме того, на сервисе "Профессионалы экспорта" компаниям сегмента МСП доступны услуги региональных ЦПЭ с господдержкой. Среди них - организация транспортировки продукции. Узнать стоимость перевозки можно через бесплатную консультацию по логистике.Подавляющее большинство предпринимателей из числа МСП заинтересовано в продажах на маркетплейсах. Электронная торговля становится важным драйвером экономического роста, предоставляя МСП возможность занять свое место на региональных и международных рынках. РЭЦ развивает уникальный проект по электронной торговле, который помогает привлекать зарубежный бизнес, его инфраструктуру и экспертизу для реализации российских товаров в любой точке мира посредством развития сети национальных магазинов.Национальные магазины - это коллективные магазины российских товаров, действующие на иностранных электронных торговых площадках, продвигаемые под единым национальным брендом "Сделано в России" и позиционируемые в качестве национальных. Администрирование магазином берет на себя аккредитованный партнер РЭЦ. Мультибрендовый формат национального магазина помогает молодым брендам стать узнаваемыми на зарубежных рынках за счет представления на одной полке с уже полюбившимися иностранному покупателю товарами, а также за счет проводимых РЭЦ акций продвижения национального бренда "Сделано в России" через различные интеграции с локальными и российскими лидерами общественного мнения.Услуга доступна для клиентов государственной цифровой платформы "Мой экспорт". Таким образом, экспортеру - клиенту платформы не требуется открывать зарубежные юридические лица или искать склады за границей - достаточно подать заявку на размещение продукции в одном или нескольких из национальных магазинов на международных электронных торговых площадках мира. Система самостоятельно подберет подходящий магазин и предложит аккредитованного партнера.Для компаний МСП одними из самых эффективных инструментов продвижения товаров на зарубежные рынки являются деловые миссии и выставки. Участие в международных выставочных мероприятиях позволяет начинающим экспортерам получить опыт презентации своих товаров и услуг, а также установить контакты с партнерами из других стран. Зарубежные мероприятия познакомят с последними трендами и достижениями в своей сфере, открывая новые возможности для расширения деловых контактов.На главной странице сервиса "Мероприятия" выставки и бизнес-миссии представлены в хронологическом порядке. Найти подходящее событие можно с помощью фильтров: по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. В карточке каждого мероприятия размещена вся необходимая информация: отраслевое направление, даты проведения и регистрации, а также условия софинансирования затрат.При самостоятельном участии в выставках экспортерам доступна компенсация затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках. В рамках поддержки компании могут получить финансовую помощь для оплаты расходов на аренду выставочной площади (в том числе оборудованной), а также регистрационных сборов, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров, организуемой РЭЦ.Услуги по получению различных сертификатов и экспортных лицензий также доступны на платформе "Мой экспорт" и являются одними из самых популярных на платформе. Перечень доступных мер можно найти на платформе.Доступны и финансовые продукты ЭКСАР и Росэксимбанка. Они обеспечивают необходимую финансовую поддержку для развития бизнеса на международном уровне и инструменты страхования коммерческих и политических рисков. В частности, компании МСП могут оформить страхование отсрочки платежа. Этот продукт предоставляет компаниям возможность расширить клиентскую базу и осваивать новые рынки, не беспокоясь о потенциальных финансовых рисках. Он отличается быстрой и простой процедурой оформления, а чтобы им воспользоваться, нужно лишь заполнить заявку на "Моем экспорте", после чего в течение нескольких дней заявитель получает электронный договор страхования. Также экспортеры могут воспользоваться продуктом "Гарантия. Возврат НДС для МСП". Сервис разработан специально для предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса, которые хотят получить компенсацию своих расходов на НДС. Он позволяет экспортерам вернуть в оборот предприятия существенные суммы ранее уплаченного налога, а с применением гарантии деньги поступят на счет экспортера уже через 10-12 рабочих дней после подачи декларации.А если компания теряется в мерах поддержки и сервисах, то на помощь придет Единый каталог услуг, который предлагает персонифицированный набор мер поддержки. Он позволяет экономить время на поиск и гарантирует прозрачность и понятность условий их получения. Дополнительно расширенная система фильтрации позволяет клиенту подобрать для себя наиболее подходящие услуги, исходя из своего региона, отрасли, типа организации, направления ВЭД и других параметров. Доступ к Единому каталогу услуг в сфере ВЭД открыт для всех пользователей без необходимости авторизации. Однако регистрация на платформе "Мой экспорт" предоставляет дополнительные возможности для бизнеса, включая автоматический подбор наиболее подходящих услуг при входе в каталог, что значительно повышает эффективность поиска.Таким образом, платформа "Мой экспорт" предоставляет МСП уникальные преимущества, способствующие успешному выходу на международные рынки. Одним из ключевых аспектов является упрощение доступа к информации. Пользователям доступны интуитивно понятный интерфейс и структурированные данные, позволяющие оперативно находить необходимую информацию о требованиях к экспортируемым товарам, актуальных рынках и возможностях государственной поддержки.Снижение бюрократических барьеров становится важным преимуществом платформы. Компании МСП могут использовать упрощенные процедуры оформления документов и получения сертификатов. Персонализированные рекомендации, основанные на потребностях и специфике бизнеса, помогают компаниям находить наиболее подходящие меры поддержки и услуги, делая процесс экспорта более эффективным.Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Чтобы получить доступ к услугам, руководителю компании необходимо зарегистрироваться на платформе с помощью УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи).Для получения дополнительной информации и консультаций экспортеры могут обратиться в контакт-центр РЭЦ или задать вопросы через чат-бот на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240927/novovvedeniya-1975047017.html

https://ria.ru/20240926/khabarovsk-1974933062.html

https://ria.ru/20240926/rets-1974863648.html

https://ria.ru/20240926/servis-1974810539.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, индия, оаэ, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк