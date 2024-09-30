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Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 30.09.2024 (обновлено: 17:10 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/restoration-1975563072.html
Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах
Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024
Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах
Россия последовательно выполняет все планы по развитию новых регионов, сообщил Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:25
2024-09-30T17:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
владимир путин
в россии
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия последовательно выполняет все планы по развитию новых регионов, сообщил Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях."Комплексная, масштабная программа их социально-экономического развития — это один из наших общенациональных, важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений. Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные, восстановительные работы", — сказал президент.Церемония была посвящена Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.Президент особо отметил мужество российских военных, которые сражаются на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, которые честно выполняют свой долг, чтобы наладить мирную жизнь в Новороссии и Донбассе.Жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия вводятся в строй практически каждую неделю, продолжил Путин. С 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог, построено и отремонтировано более полутора тысяч объектов образования, в том числе 776 школ и 633 детских сада.Российский лидер поблагодарил всех, кто участвует в строительстве и восстановлении объектов, подчеркнув, что результаты впечатляют.Наша общая цель — создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной.В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20240930/deti-1975428452.html
https://ria.ru/20240930/patriarkh-1975443978.html
https://ria.ru/20240930/regiony-1975553950.html
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, В России
Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах

Путин: планы по восстановлению новых регионов последовательно выполняются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых субъектах страны
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых субъектах страны - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых субъектах страны
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия последовательно выполняет все планы по развитию новых регионов, сообщил Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
«
"Комплексная, масштабная программа их социально-экономического развития — это один из наших общенациональных, важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений. Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные, восстановительные работы", — сказал президент.
Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Россияне отстаивают безопасное будущее для детей и внуков, заявил Путин
Вчера, 09:35
Церемония была посвящена Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

В Мариуполе открылась восстановленная центральная школа искусств — это часть историко-архитектурного ансамбля города. В Алчевской спортивной школе № 1 завершились строительные работы — здесь созданы все условия для подготовки к соревнованиям регионального и всероссийского уровней. Завершилось восстановление спортивной школы № 1 в Мелитополе. В Геническе более 200 студентов начали обучение в главном корпусе Херсонского технического университета. Всего в сентябре в новых регионах открываются 12 объектов социальной инфраструктуры.

Президент особо отметил мужество российских военных, которые сражаются на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, которые честно выполняют свой долг, чтобы наладить мирную жизнь в Новороссии и Донбассе.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Патриарх Кирилл обратился к главам новых регионов
Вчера, 10:38
Жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия вводятся в строй практически каждую неделю, продолжил Путин. С 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог, построено и отремонтировано более полутора тысяч объектов образования, в том числе 776 школ и 633 детских сада.
Российский лидер поблагодарил всех, кто участвует в строительстве и восстановлении объектов, подчеркнув, что результаты впечатляют.
«
Наша общая цель — создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта
Владимир Путин
В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Опрос показал отношение россиян к вхождению новых регионов в состав страны
Вчера, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир ПутинВ России
 
 
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