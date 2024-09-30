Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах
Путин: планы по восстановлению новых регионов последовательно выполняются
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых субъектах страны
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых субъектах страны
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия последовательно выполняет все планы по развитию новых регионов, сообщил Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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"Комплексная, масштабная программа их социально-экономического развития — это один из наших общенациональных, важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений. Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные, восстановительные работы", — сказал президент.
Церемония была посвящена Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
В Мариуполе открылась восстановленная центральная школа искусств — это часть историко-архитектурного ансамбля города. В Алчевской спортивной школе № 1 завершились строительные работы — здесь созданы все условия для подготовки к соревнованиям регионального и всероссийского уровней. Завершилось восстановление спортивной школы № 1 в Мелитополе. В Геническе более 200 студентов начали обучение в главном корпусе Херсонского технического университета. Всего в сентябре в новых регионах открываются 12 объектов социальной инфраструктуры.
Президент особо отметил мужество российских военных, которые сражаются на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, которые честно выполняют свой долг, чтобы наладить мирную жизнь в Новороссии и Донбассе.
Жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия вводятся в строй практически каждую неделю, продолжил Путин. С 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог, построено и отремонтировано более полутора тысяч объектов образования, в том числе 776 школ и 633 детских сада.
Российский лидер поблагодарил всех, кто участвует в строительстве и восстановлении объектов, подчеркнув, что результаты впечатляют.
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Наша общая цель — создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной.
В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.