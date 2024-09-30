https://ria.ru/20240930/restoration-1975563072.html

Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах

Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024

Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах

Россия последовательно выполняет все планы по развитию новых регионов, сообщил Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:25

2024-09-30T16:25

2024-09-30T17:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

владимир путин

в россии

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия последовательно выполняет все планы по развитию новых регионов, сообщил Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях."Комплексная, масштабная программа их социально-экономического развития — это один из наших общенациональных, важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений. Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные, восстановительные работы", — сказал президент.Церемония была посвящена Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.Президент особо отметил мужество российских военных, которые сражаются на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, которые честно выполняют свой долг, чтобы наладить мирную жизнь в Новороссии и Донбассе.Жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия вводятся в строй практически каждую неделю, продолжил Путин. С 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог, построено и отремонтировано более полутора тысяч объектов образования, в том числе 776 школ и 633 детских сада.Российский лидер поблагодарил всех, кто участвует в строительстве и восстановлении объектов, подчеркнув, что результаты впечатляют.Наша общая цель — создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной.В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20240930/deti-1975428452.html

https://ria.ru/20240930/patriarkh-1975443978.html

https://ria.ru/20240930/regiony-1975553950.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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