https://ria.ru/20240930/remont-1975488165.html
Ремонт в Детской школе искусств в карельском Суоярви закончится в ноябре
Ремонт в Детской школе искусств в карельском Суоярви закончится в ноябре - РИА Новости, 30.09.2024
Ремонт в Детской школе искусств в карельском Суоярви закончится в ноябре
Завершены основные ремонтные работы в Детской школе искусств в Суоярви, объект будет готов к вводу в эксплуатацию в конце ноября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:44
2024-09-30T12:44
2024-09-30T12:44
республика карелия
ремонт
школа
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Завершены основные ремонтные работы в Детской школе искусств в Суоярви, объект будет готов к вводу в эксплуатацию в конце ноября, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия.В ходе рабочей поездки в Суоярви председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного Собрания региона Татьяна Тишкова посетила школу искусств.Обновить историческое здание, которому почти 90 лет, помог президентский национальный проект "Культура".По словам представителя подрядчика Антона Лебедева, основные работы завершены: обновлены фасад, кровля, стены, полы, перегородки, электропроводка и инженерные коммуникации.Перед подрядчиком также стояла задача сохранить первоначальный облик и архитектурные особенности здания - объекта культурного наследия."Сохранили все подоконники, размеры окон и дверей, оставили печку. Также сохранили уникальную систему вентиляции. Гараж был в аварийном состоянии – сделали новый по тем же размерам", - поделился производитель работ.Специалист резюмировал, что после проведения косметических работ и установки новых радиаторов отопления объект будет уже готов к эксплуатации к концу ноября. Контроль над производством работ ведет управление по охране объектов культурного наследия республики.Тишкова отметила, что реновация Детской школы искусств – это знаковое событие для Суоярви, которое позволит повысить качество образования в сфере культуры и искусства, создаст благоприятные условия и откроет новые возможности для творческого развития детей."В школе много небольших помещений, в них обеспечена прекрасная звукоизоляция, что позволит детям заниматься на разных музыкальных инструментах, не мешая друг другу. В новом просторном и светлом актовом зале можно проводить различные мероприятия, концерты, выставки. Очень важно, что после ремонта школа станет доступной для маломобильных ребят", - цитирует пресс-служба Тишкову.Парламентарий также отметила возможность использовать смотровую площадку на крыше, откуда открывается панорамный вид на город и окрестности.Детская школа искусств Суоярви существует с 1959 года. Более 600 учащихся занимаются на музыкальном, художественном, хореографическом и театральном отделениях. В марте 2024 года в рамках национального проекта "Культура" в школе начался капитальный ремонт.
https://ria.ru/20240919/matkapital-1973621944.html
https://ria.ru/20240912/kareliya-1972306965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, ремонт, школа
Республика Карелия, Ремонт, Школа
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Завершены основные ремонтные работы в Детской школе искусств в Суоярви, объект будет готов к вводу в эксплуатацию в конце ноября, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия.
В ходе рабочей поездки в Суоярви председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного Собрания региона Татьяна Тишкова посетила школу искусств.
Обновить историческое здание, которому почти 90 лет, помог президентский национальный проект "Культура".
По словам представителя подрядчика Антона Лебедева, основные работы завершены: обновлены фасад, кровля, стены, полы, перегородки, электропроводка и инженерные коммуникации.
Перед подрядчиком также стояла задача сохранить первоначальный облик и архитектурные особенности здания - объекта культурного наследия.
"Сохранили все подоконники, размеры окон и дверей, оставили печку. Также сохранили уникальную систему вентиляции. Гараж был в аварийном состоянии – сделали новый по тем же размерам", - поделился производитель работ.
Специалист резюмировал, что после проведения косметических работ и установки новых радиаторов отопления объект будет уже готов к эксплуатации к концу ноября. Контроль над производством работ ведет управление по охране объектов культурного наследия республики.
Тишкова отметила, что реновация Детской школы искусств – это знаковое событие для Суоярви, которое позволит повысить качество образования в сфере культуры и искусства, создаст благоприятные условия и откроет новые возможности для творческого развития детей.
"В школе много небольших помещений, в них обеспечена прекрасная звукоизоляция, что позволит детям заниматься на разных музыкальных инструментах, не мешая друг другу. В новом просторном и светлом актовом зале можно проводить различные мероприятия, концерты, выставки. Очень важно, что после ремонта школа станет доступной для маломобильных ребят", - цитирует пресс-служба Тишкову.
Парламентарий также отметила возможность использовать смотровую площадку на крыше, откуда открывается панорамный вид на город и окрестности.
Детская школа искусств Суоярви существует с 1959 года. Более 600 учащихся занимаются на музыкальном, художественном, хореографическом и театральном отделениях. В марте 2024 года в рамках национального проекта "Культура" в школе начался капитальный ремонт.