https://ria.ru/20240930/remont-1975488165.html

Ремонт в Детской школе искусств в карельском Суоярви закончится в ноябре

Ремонт в Детской школе искусств в карельском Суоярви закончится в ноябре - РИА Новости, 30.09.2024

Ремонт в Детской школе искусств в карельском Суоярви закончится в ноябре

Завершены основные ремонтные работы в Детской школе искусств в Суоярви, объект будет готов к вводу в эксплуатацию в конце ноября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:44

2024-09-30T12:44

2024-09-30T12:44

республика карелия

ремонт

школа

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Завершены основные ремонтные работы в Детской школе искусств в Суоярви, объект будет готов к вводу в эксплуатацию в конце ноября, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия.В ходе рабочей поездки в Суоярви председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного Собрания региона Татьяна Тишкова посетила школу искусств.Обновить историческое здание, которому почти 90 лет, помог президентский национальный проект "Культура".По словам представителя подрядчика Антона Лебедева, основные работы завершены: обновлены фасад, кровля, стены, полы, перегородки, электропроводка и инженерные коммуникации.Перед подрядчиком также стояла задача сохранить первоначальный облик и архитектурные особенности здания - объекта культурного наследия."Сохранили все подоконники, размеры окон и дверей, оставили печку. Также сохранили уникальную систему вентиляции. Гараж был в аварийном состоянии – сделали новый по тем же размерам", - поделился производитель работ.Специалист резюмировал, что после проведения косметических работ и установки новых радиаторов отопления объект будет уже готов к эксплуатации к концу ноября. Контроль над производством работ ведет управление по охране объектов культурного наследия республики.Тишкова отметила, что реновация Детской школы искусств – это знаковое событие для Суоярви, которое позволит повысить качество образования в сфере культуры и искусства, создаст благоприятные условия и откроет новые возможности для творческого развития детей."В школе много небольших помещений, в них обеспечена прекрасная звукоизоляция, что позволит детям заниматься на разных музыкальных инструментах, не мешая друг другу. В новом просторном и светлом актовом зале можно проводить различные мероприятия, концерты, выставки. Очень важно, что после ремонта школа станет доступной для маломобильных ребят", - цитирует пресс-служба Тишкову.Парламентарий также отметила возможность использовать смотровую площадку на крыше, откуда открывается панорамный вид на город и окрестности.Детская школа искусств Суоярви существует с 1959 года. Более 600 учащихся занимаются на музыкальном, художественном, хореографическом и театральном отделениях. В марте 2024 года в рамках национального проекта "Культура" в школе начался капитальный ремонт.

https://ria.ru/20240919/matkapital-1973621944.html

https://ria.ru/20240912/kareliya-1972306965.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, ремонт, школа